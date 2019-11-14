"Росії зустріч не вигідна!" Пристайко розкрив, чого боїться Путін

Росія не зацікавлена у зустрічі в нормандському форматі, в рамках якої повинні провести переговори глави України і РФ Володимир Зеленський і Володимир Путін.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, зазначивши, що саме тому її з 2016 року не було, передає ВВС Україна.

"Зустріч не вигідна (Росії - ред.), але санкції, які є, - це той механізм, який тримає Росію за столом переговорів", - сказав він.

Також Пристайко розповів, що буде в документі, який приймуть лідери на саміті нормандського формату.

Володимир Путін

"На сьогоднішній момент той документ, який є, це комюніке. Дуже простий документ. Якщо нам вдасться масовий обмін до зустрічі - там буде записано, що лідери вітають цей обмін і уповноважують свої органи завершити обмін "всіх на всіх", - пояснив він.

За словами міністра, там також буде записано, що сторони вимагають відкрити доступ до територій так званих "ЛНР/ДНР" для гуманітарних міжнародних організацій, таких як "Червоний хрест", адже близько 500 осіб пропали безвісти, їх сім'ї не знають, що з ними сталося.

"Там може бути записано, що розведення в трьох ділянках відкриває шлях до наступних ділянок", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна може вийти з Мінських угод, якщо зустріч лідерів нормандської четвірки не дасть результату.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!