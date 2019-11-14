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14 листопада • оновлено в 12:34
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"Росії зустріч не вигідна!" Пристайко розкрив, чого боїться Путін

1.1т
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Росія не зацікавлена у зустрічі в нормандському форматі, в рамках якої повинні провести переговори глави України і РФ Володимир Зеленський і Володимир Путін.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, зазначивши, що саме тому її з 2016 року не було, передає ВВС Україна.

"Зустріч не вигідна (Росії - ред.), але санкції, які є, - це той механізм, який тримає Росію за столом переговорів", - сказав він.

Також Пристайко розповів, що буде в документі, який приймуть лідери на саміті нормандського формату.

Володимир Путін

Володимир Путін

"На сьогоднішній момент той документ, який є, це комюніке. Дуже простий документ. Якщо нам вдасться масовий обмін до зустрічі - там буде записано, що лідери вітають цей обмін і уповноважують свої органи завершити обмін "всіх на всіх", - пояснив він.

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За словами міністра, там також буде записано, що сторони вимагають відкрити доступ до територій так званих "ЛНР/ДНР" для гуманітарних міжнародних організацій, таких як "Червоний хрест", адже близько 500 осіб пропали безвісти, їх сім'ї не знають, що з ними сталося.

"Там може бути записано, що розведення в трьох ділянках відкриває шлях до наступних ділянок", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна може вийти з Мінських угод, якщо зустріч лідерів нормандської четвірки не дасть результату.

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Автор
Лев Романов Лев Романов
Особи
Володимир Путін Вадим Пристайко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Питон Каа
Питон Каа
Кого интересует весь этот бред, который несет этот Пристайко. Это не темы для встречи глав государств. Этими мелочами могут заняться и в Минске. России нужны серьезные гарантии выполнения Минска-2, которые должен дать Зеленский, о выполнении политической части по "формуле Штайнмайера". Вот что должно быть в итоговом документе Нормандской встречи. Понятно, что всего этого Зеленский выполнить просто не сможет, украинские нацисты не дадут, но в этом то и суть - показать западным "партнерам" Украины о недоговороспособности ее новой власти.
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