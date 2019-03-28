ЗАЯВА

кандидата на пост президента України

Насірова Романа Михайловича

щодо виборів президента України.

1. Вибори президента України не вперше в політичній історії нашої країни стають приводом громадянського протистояння, що зобов'язує нас серйозно поставити питання про необхідність конституційної реформи.

2. Діюча система, побудована на конфлікті всередині влади, неминуче провокує конфлікт між президентом і урядом, коли президент призначає керівництво областей, а уряд відповідальний за фінансування соціальних та економічних програм.

А по суті повноважень президента і уряду і сподівань виборців які обирають президента але не обирають уряд і його голову - набагато більший конфлікт.

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3. Всі політичні сили та лідери громадської думки, які відповідально ставляться до того, що відбувається, зобов'язані визнати той факт, що нам необхідна реформа державного устрою і влади за зразком провідних європейських країн. Іншими словами, Україна повинна стати парламентською республікою.

4. Влада в областях повинна обиратися мешканцями, а не призначатися з Києва.

5. Місцеве самоврядування має бути позбавлене політичного забарвлення і дати право громадянам займатися локальними питаннями в т.ч. благоустроєм території свого місця проживання, незалежно від існуючих політичних ідеологій.

6. Ганебним для України є факт, коли суспільство не просто живе в очікуванні фальсифікацій під час виборів, але і пов'язує ці дії з конкретними зонами впливу, що є неприпустимим для країни, яка стала на шлях європейський інтеграції, і що неминуче дискредитує державу, як в очах громадян, так і в очах наших міжнародних партнерів.

7. Цього року нам належить не лише обрати президента, але і сформувати новий парламент, що неминуче призведе до хвилі популізму та обіцянок, які ніколи не будуть виконані, але викличуть черговий виток громадських дискусій, які будуть відволікати громадськість від реальних і нагальних проблем.

8. Всі ці фактори з високою ймовірністю можуть стати причиною подальшої політичної та економічної кризи, що в умовах світової конкуренції може погіршити наше становище у світовій системі розподілу праці.

9. Я звертаюсь до всіх політичних сил і закликаю, в першу чергу, зайнятися реформою державної влади, оскільки не може слабка держава побудувати сильну економку, справедливу соціальну систему та сучасну армію.

10. Україна – не перша держава в світі, яка переживає подібну кризу, і ми зобов'язані довести всьому світові, що здатні та гідні того, щоб стати повноцінним учасником в системі міжнародної безпеки і дати нашим громадянам гідний правовий та соціальний захист.

Кандидат на пост президента України Роман Насіров.

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