Ґвалтували групою: сплив вирок суду щодо педофіла зі "Слуги народу". Офіційний документ

У мережі виплив обвинувальний вирок щодо народного депутата від фракції "Слуга народу" Романа Іванісова, який намагався відхреститися від судимості за зґвалтування неповнолітньої.

Документ опублікував у своєму Telegram-каналі колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Друзі, не хотілося завдавати шкоди правлячій політичної сили, але не треба було розповідати легенди про нові обличчя. Публікую вирок суду про визнання винним депутата Романа Іванісова, який вже четвертий день приховує генеральний прокурор", – написав він.

Ґвалтували групою: сплив вирок суду щодо Іванісова

Із рішення суду випливає, що нардепа визнали винним в скоєнні таких злочинів:

ст. ст. 17, 117 ч. 3 КК України (1960 року), – замах на зґвалтування, вчинене групою осіб;

ст. 118 ч. 2 КК України (1960 року) – задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчинене групою осіб.

Він був засуджений до 3 років 6 місяців позбавлення волі, але обласний суд знизив покарання до 2 років 6 місяців.

Перед цим Портнов також показав указ другого президента України Леоніда Кучми про помилування Іванісова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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