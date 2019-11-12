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12 листопада • оновлено в 14:22
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Рольові ігри: Кива попався на новій витівці у Раді. Фото і відео

6.7т
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Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива попався на новій витівці у Раді. Цього разу він приніс до парламенту маску Джокера.

Кадри зняв фотограф Ян Доброносов і опублікував на своїй сторінці у Facebook. На одній фотографії Ківа позує просто у гумовій масці.

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Також у мережі з'явилося відео із Джокером-нардепом. Користувачі зазначили, що Рада поступово перетворюється на цирк.

На витівку пізніше відреагував пранкер Джокер. Він нібито відправив повідомлення Киви.

"Кожен, хто вдягнув маску Джокера, стає другом Джокера і отримує імунітет. Спасибі, Ілля", – написав він.

Рольові ігри: Кива попався на новій витівці у Раді. Фото і відео
Кива попався на новій витівці у Раді

Кива попався на новій витівці у Раді

ФБ Яна Доброносова

Кива попався на новій витівці у Раді

Кива попався на новій витівці у Раді

ФБ Яна Доброносова

Рольові ігри: Кива попався на новій витівці у Раді. Фото і відео
Рольові ігри: Кива попався на новій витівці у Раді. Фото і відео
Рольові ігри: Кива попався на новій витівці у Раді. Фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Особа
Ілля Кива
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Макалович Капитолина
Макалович Капитолина
Думаю пришло время освобождать Раду от идиотов!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Рукоблудие, заказ проституток, драки - вот набор тем статей про Раду и депутатов. Свидомые, вы для этого их выбирали, для этого на Майдан бегали?
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фил филька
фил филька
в цирке никулина кто директором был?) вот и здесь цирк с соответствующим директором
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