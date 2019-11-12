Рольові ігри: Кива попався на новій витівці у Раді. Фото і відео

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива попався на новій витівці у Раді. Цього разу він приніс до парламенту маску Джокера.

Кадри зняв фотограф Ян Доброносов і опублікував на своїй сторінці у Facebook. На одній фотографії Ківа позує просто у гумовій масці.

Також у мережі з'явилося відео із Джокером-нардепом. Користувачі зазначили, що Рада поступово перетворюється на цирк.

На витівку пізніше відреагував пранкер Джокер. Він нібито відправив повідомлення Киви.

"Кожен, хто вдягнув маску Джокера, стає другом Джокера і отримує імунітет. Спасибі, Ілля", – написав він.

Кива попався на новій витівці у Раді ФБ Яна Доброносова

Кива попався на новій витівці у Раді ФБ Яна Доброносова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Ілля Кива попався на "рукоблудство" у залі Верховної Ради. Інцидент трапився 2 жовтня. На відео видно, як Кива розмовляв із дівчиною Юлією з Одеси під час засідання. Потім нардеп відклав телефон і почав чухати область паху.

Пізніше він назвав цей ролик монтажем, однак висловив упевненість, що кожен чоловік займається "рукоблудством".

Крім того, Кива запропонував скликати пресконференцію для свого статевого органу.

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