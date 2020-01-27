Родини Небесної Сотні звернулись до Ради: "ЄС" вимагає підтримати

Партія "Європейська солідарність" закликала інші партії підтримати вимогу родин Героїв Небесної Сотні щодо щодо непрозорої ситуації навколо розслідування "справ Майдану", незаконності останніх кадрових призначень у Державному бюро розслідувань.

Про це сказано у заяві на сайті пресслужби політсили. Депутати повідомили, що, як і інші фракції та керівництво Верховної Ради, отримали публічне звернення родин загиблих під час Революції Гідності активістів.

"Європейська солідарність" закликає всі парламентські фракції зайняти солідарну позицію щодо вимог родин Героїв Небесної Сотні по кадровим призначенням в ДБР та розслідуванням справ Майдану. Також ми висловлюємо обурення діями керівництва ДБР, які 25 січня перешкоджали депутатській діяльності парламентарів, які хотіли зустрітися з в.о. директора ДБР І. Венедиктовою і передати заяву родин Небесної Сотні", – сказано у повідомленні.

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У політсилі зазначили, що нині в Україні є великі ризики руйнації парламентаризму, дискредитації народних депутатів і самого статусу депутата.

"Закликаємо всі фракції протистояти цим діям. Пані Венедиктова та її підлеглі грубо порушили норми закону "Про статус народного депутата України" та рішення Конституційного Суду України, створивши небезпечний прецедент. Й це потребує реакції всього парламенту.

Також висловлюємо своє обурення діями голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, який фактично самоусунувся в цій ситуації, так і не зустрівся з родинами Небесної Сотні та не доклав жодних зусиль, аби вчорашня коліжанка по парламенту шанувала закон і статус народного депутата. Вважаємо, що сьогодні потрібно посилювати парламентський контроль за діяльністю правоохоронних органів, а не послаблювати його", – йдеться у заяві.

Пресслужба "Європейської солідарності" Звернення родин Небесної Сотні

У "ЄС" також закликали колег з інших фракції зайняти солідарну позицію в підтримці вимог родин Небесної Сотні, та висловили очікування від голови Верховної Ради організації відповідної спільної зустрічі керівництва парламенту, фракцій та родин героїв.

"Очікуємо від спікера парламенту, що він забезпечить присутність на цій зустрічі в.о. директора ДБР пані Венедіктової, аби вона публічно пояснила свою неповагу до закону, статусу народного депутата, та останні непрозорі кадрові рішення, зроблені нею попри наявний конфлікт інтересів", – додали у партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати з фракції "Європейська солідарність" зустрілися з сім'ями Героїв Небесної Сотні і громадськими активістами, учасниками Революції Переваги, які закликали політичні партії та громадянське суспільство консолідуватися для протидії спробам влади Зеленського "злити" справи Майдану.

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