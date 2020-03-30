Родина Луценків надала допомогу лікарням у боротьбі з коронавірусом

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко із дружиною Іриною надали фінансову допомогу у закупівлі спецлабораторії, яка дає можливість виявити в крові наявність вірусів на другий день зараження, а не через 14 днів інкубаційного періоду.

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Як зазначила на своїй сторінці у Facebook прессекретарка Луценка Лариса Сарган, це дозволить не боротися з наслідками хвороби, а діяти на випередження.

Крім того, за її словами родина Луценків надала допомогу у закупівлі обладнання, що дозволить робити операції по пересадці легень.

Також у Інституті серця ними було профінансовано з особистих коштів приєднання до апарату штучного серця хворого, який тепер зможе спокійно (протягом півроку) дочекатися донора для пересадки серця.

Сарган також додала, що син подружжя Олександр, який ще у шкільному віці переніс онкозахворювання, продовжує щомісяця переказувати кошти на лікування онкохворим дітям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко заявив, що в Україні є гостра необхідність в апаратах штучної вентиляції легенів на тлі поширення коронавірусу в країні.

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