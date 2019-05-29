"Робота була важкою": із БПП раптово вийшов відомий нардеп

Народний депутат України від БПП Олександр Грановський оголосив про своє рішення залишити фракцію і почати самостійну політичну кар'єру.

На своїй сторінці у Facebook політик уточнив, що вийшов із партії 27 травня і назвав свій крок цілком усвідомленим. Також Грановський наголосив, що не планує ставати частиною нового парламентського списку партії "Європейська Солідарність" або користуватися партійною підтримкою цієї сили як самовисуванець.

"Не слід шукати якийсь складний підтекст у такому рішенні, бо його немає. Я ціную руку допомоги колег, думку соратників по залу, їхню енергію, дружбу, а іноді і сиве волосся (не має відношення до сусіда зліва). Упевнений, нам є чим пишатися. Із вдячністю ставлюся до всіх без винятку людей, які оточували мене всі ці роки, і не сумніваюся, що ми залишимося хорошими друзями", — написав парламентар.

Він додав, що також високо цінує сміливі й історичні рішення п'ятого президента України Петра Порошенка, ім'ям якого було названо партію, в якій перебував Грановський.

Олександр Грановський Facebook Олександра Грановського

"Робота була важкою, рішення ухвалювалися різні, обставини, частиною яких ми ставали, теж були часто неоднозначними. Як і будь-яка жива і досить активна людина я не завжди поділяв рішення фракції, але командна гра тому так і називається — всі її члени повинні навчитися підставляти одне одному плече. Ця парламентська каденція — перша у моєму житті, яка дала мені можливість краще зрозуміти себе і допомогла визначити життєві й політичні пріоритети", — додав політик.

Підсумовуючи, він наголосив, що рішення про продовження самостійного шляху — органічне і чесне.

Заява Грановського викликала бурхливе обговорення під його постом, у якому взяли участь і такі відомі журналісти, як Юрій Бутусов і Світлана Крюкова.

"Якщо з БПП вийшов сам Грановський, значить, скоро доведеться вийти і Порошенку", "Ірина Геращенко вимкне світло", "Як це все несподівано", "Якось це дивно збіглося з програмою "Схеми", — пишуть під постом.

БПП "ДонПресс"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня народні депутати України Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Аркадій Корнацький вийшли з депутатської групи БПП. 28 травня її залишив Сергій Каплін.

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