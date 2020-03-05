Рішення щодо нового Кабміну ухвалювали потай від "слуг народу" – ЗМІ

Рішення щодо кандидатів в новий уряд України ухвалювалося кулуарно за участю тільки трьох осіб – президента Володимира Зеленського, голови Офісу президента Андрія Єрмака і його першого помічника Сергія Шефіра.

Народні депутати, в тому числі від "Слуги народу", в обговоренні кандидатів не брали участь, заявив LIGA.net з керівників парламентського комітету за квотою пропрезидентської фракції.

Рішення про новий Кабмін брали Зеленський, Єрмак і Шефір Андрій Єрмак / Facebook

Видання зазначає, що таке призначення суперечило передвиборчим обіцянкам Зеленського про відкритий відбір керівництва держорганів і залучення в політику нових облич.

У підсумку ввечері 3 березня більшість нардепів від "Слуги народу" не знали, яке рішення ухвалила "трійця" і яким буде підсумковий список.

"У результаті новий уряд виявився укомплектованим не надто новими людьми, частина з яких працювали в Кабміні часів Віктора Януковича", – пише видання.

За словами глави партії і першого заступника керівника фракції "Слуга народу" Олександра Коніенка, "досвідчені люди" потрібні, щоб люди зрозуміли, що ситуація стабілізується.

У середу, 4 березня, коли Рада голосувала за оновлення Кабміну, президент провів щонайменше три зустрічі з діючими міністрами, щоб дізнатися, на яких умовах вони готові ввійти у новий склад уряду.

Зазначається, що Шмигаль був представлений Зеленським на зустрічі з фракцією, а його список кандидатів на той момент був сформований на 70-80%. Але ситуація змінювалася щогодини. Наприклад, від посад відмовилися міністр АПК і віце-прем'єр з ОПК – Тимофій Милованов і Олег Корестелев. Кандидат в міністри економіки був названий на зустрічі, але наступного дня він відмовився.

За кілька годин до засідання парламенту в Офісі президента зрозуміли, що економічний блок не вийде сформувати. Тоді було вирішено відкласти введення посади першого віце-прем'єра з економіки, віце-прем'єра з ОПК і поділу Міненерго і Мінекономіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 4 березня відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Монобольшінство Верховної Ради обрало новим главою уряду чинного віце-прем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаль.

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