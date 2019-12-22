Зеленський знайшов "щура" в "Слузі народу": як нардепи розпиляли бюджет

У партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" пройшов гучний корпоратив. Незважаючи на велику кількість зірок і досить дорогий банкет, вишенькою на торті стало жартівливе, але різке звернення глави держави до одного з нардепів.

Президент дослівно побажав одному зі своїх парламентарів, щоб 2020 був "роком людини, а не щура". Що криється за резонансним побажанням Зе і причому тут 10 мільйонів євро – розбирався OBOZREVATEL.

Що трапилося

В елітному ресторані CHI 250 нардепів від "Слуги" разом із помічниками і співробітниками партії відгуляли шикарний корпоратив. Були на ньому і перші особи держави – президент, прем'єр-міністр, співробітники Офісу президента і міністри. Вони пили дорогий алкоголь, слухали виступи Тіни Кароль, привітання Євгена Кошового та Артема Гагаріна.

Але запам'ятався багатьом корпоратив і завуальованим попередженням одному зі "слуг народу" з боку Зеленського. Президент під час святкового тосту жорстко дорікнув главі бюджетного комітету, нардепу Олександру Трухіну (Дніпропетровська область, округ №40, Кам'янське).

"Президент тост говорив і зробив зауваження Трухіну, який хотів собі на округ виписати купу грошей. Після цього він сказав щось типу: це був рік свині, наступний – щура, але давайте залишатися людьми", – розповів журналістам один з учасників заходу.

Корпоратив "Слуги народу"

Саме фраза "рік людини, а не щура, давайте залишатися людьми" – запам'яталася багатьом. Адже, по суті, президент жартома звинуватив главу важливого бюджетного комітету, "слугу народу" в крисятництві.

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Трухін виділив собі 270 мільйонів

А мова йде, звичайно, про гроші. Вся справа в тому, що народний депутат Трухін планував виділити собі аж 270 мільйонів гривень на свій мажоритарний округ в Дніпропетровській області. Ще в жовтні OBOZREVATEL писав, що нардепи влаштували великий скандал через розподіл субвенцій.

Початковий план розподілу субвенцій

Все просто – в Україні є народні депутати-мажоритарники. Вони "вибивають" на свої округи субвенції. Це відмінна можливість за бюджетні гроші пропіаритися у себе на окрузі, відкриваючи лікарні, дитячі сади і нові дороги. Хоча все це робиться за бюджетні гроші, тобто за рахунок українців.

Також це відмінний спосіб заробити. Багато нардепів "вибивають" під ці гроші потрібні підряди. Простіше кажучи – заводять свої компанії, які за державні гроші роблять ремонти в лікарнях, ремонтують дороги і так далі. Це ідеальний варіант, адже нардеп і заробляє, і показує виборцям, що ось який він гарний, виконує свої обов'язки.

Цього року було все аналогічно, але з окремими нюансами. Глава бюджетного комітету Трухін вирішив виділити під себе 345 мільйонів гривень. При цьому його колеги в десятки разів менше. Хтось 10 мільйонів, хтось і того менше.

Логічно, що це викликало ажіотаж серед обранців і керівництво СН втрутилося процес. Всім обіцяли рівний доступ до цих грошей, а телеграм-канал "Темний лицар" і зовсім повідомляв про домовленості, у рівній мірі передати кожному нардепу по 10,5 мільйонів гривень на його округ.

Олександр Трухін

Та сталося не так, як гадалося. Виявилося, що народний депутат Трухін вирішив обійти своїх колег і отримав на свій округ... 270 мільйонів гривень на 2020 рік. Логічно, що це обурило багатьох, адже нардеп, користуючись своїм становищем, просто залишив колег "в дурнях".

Як зазначено вище – Олександр Трухін виходець із Дніпропетровської області. Його пов'язують із бізнесменом Ігорем Коломойським. Примітно, що колега Трухіна, народна депутатка Ганна Лічман (яку також пов'язують із Коломойським) також планувала "вибити" понад 150 мільйонів гривень.

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