"Річка розлилася": в РФ придумали, чому не пускають відвідувачів до Сенцова

В російську колонію "Білий ведмідь" на Ямалі, де утримується український політв'язень Олег Сенцов, не пускають відвідувачів тому, що там нібито розлилася річка.

З такою версією виступила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, передає Daily Storm.

"Складність полягає в тому, що там розлилася річка. Дістатися до колонії можна за допомогою вертольота, і ми домовилися, що зможемо побачити Сенцова в режимі відеоконференцзв'язку", - заявила уповноважений з прав людини.

Таким чином вона відповіла на скаргу російського сенатора і матері телеведучої та політика Ксенії Собчак Людмили НарусовоЇ про те, що її не пускають до режисера.

"Сьогодні вранці мені зателефонував Новіков, начальник УФСВП Ямало-Ненецького округу, і сказав, що вашої вказівки йому недостатньо. Що йому має дати прямий указ начальник федерального УФСВП. Я розумію, що у Вас сьогодні багато інших приємних клопотів, але я прошу Вас це сьогодні зробити", - сказала сенатор, натякаючи на день народження Москалькової.

У відповідь чиновниця назвала заяву Нарусової "дотепною інтерпретацією", не повіривши, що сенатору відмовили в колонії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політв'язень Олег Сенцов, який утримується в російській в'язниці, оголосив голодування 16 травня.

Пізніше він погодився на підтримвальну терапію.