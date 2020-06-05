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5 червня • оновлено в 22:49
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Резніков пояснив, як повернути Донбас у "головах людей"

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Для повноцінної реінтеграції Донбасу потрібно буде не один рік працювати із психологічним фактором людей, які зараз там живуть.

Про це в прямому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив віцепрем'єр, міністр із питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. За його словами, нинішні громадяни України, які залишилися на території окупованого Донбасу і Криму, є заручниками і потрібно буде працювати з їх "головами і серцями".

"Окупаційний режим сьогодні тримає в заручниках громадян на тимчасово окупованих територіях. Лікарям відомо що таке стокгольмський синдром, він є і це факт. Нам доведеться дуже довго працювати з психологією і психікою людей. Тому, щоб повернути тимчасово окуповані Донбас і Крим, нам потрібно працювати з головами та серцями людей", – заявив він.

Резніков також додав, що це буде дуже довгий і кропіткий процес, який займе не один рік.

"Особливо лікарям це зрозуміло, що потрібно допомогу надавати кому-завгодно, незалежно від ідеологічних чи релігійних поглядів. Нам доведеться це робити, тому що це наші громадяни, яких взяли в заручники. І нам доведеться їх звільняти. Так, це довга, кропітка робота, не на один рік. Як говорив Черчилль: "Кров, піт і сльози". Кров уже маємо, сльози теж, залишилося попотіти, щоб відновити зруйнований Донбас не тільки інфраструктурно, а й у головах", – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський змінює тактику вирішення конфлікту на Донбасі і не буде слідувати наміченою його попередником Петром Порошенком.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Олексій Резніков
Місце
Україна
Теги
Донбас переговори щодо Донбасу
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