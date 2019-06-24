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"Реваншу не буде!" В "ЄС" пообіцяли відновити розбитий пам’ятник Нігояну

1.2тЧитати матеріал російською

У Києві сплюндрували та розбили меморіал першого героя Небесної Сотні і Революції Гідності Героя України Сергія Нігояна – стрімкий реванш проросійських сил відбувається не тільки у політиці, але й на вулиці.

Про це розповіла активістка “Європейської солідарності”, 5-й номер виборчого списку партії Софія Федина, повідомляється на сайті політсили.

Петро і Марина Порошенки

Петро і Марина Порошенки

Європейська солідарність

“Вандалом виявився прихильник "руського міра", якого за гарячими слідами було затримано. Ця подія – не одиничний випадок реваншизму, маховик якого за нової влади, на жаль, почав потужно розкручуватися: у Харкові повернули ім’я українофоба Жукова проспекту Григоренка, в Одесі місцеві депутати вимагають скасувати закон про мову, у Києві – прибічники російської церкви виходять на акцію з портретом Сталіна, а вчора був розбитий пам’ятник Нігояну”, – наголосила Федина.

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Проте вона запевнила, що повернення до часів Януковича в Україні не відбудеться. “Ми вкотре попереджаємо всіх прокремлівських політиків і їхніх посіпак: повернення до часів Януковича не буде! Навіть не сподівайтеся на повторення 2010-2013 років, коли влада була приватизована однією "Партією регіонів", яка намагалася загнати Україну в кремлівське стійло.

Сергій Нігоян був одним із героїв Революції Гідності, який пожертвував своїм життям заради європейського майбутнього України”, – зазначила активістка партії.

"Європейська солідарність" власними силами та коштом відновить меморіал Герою України, підсумувала Федина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Європейської солідарності" заявив, що реваншисти з команди Януковича розгорнули потужні атаки на усі європейські реформи. Звільнення ж Криму від російської окупації передбачене лише у програмі "ЄС".

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Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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леня зе
леня зе
ша выделят 100к. и так каждую неделю.удобно.
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Борисс Робот
Борисс Робот
леня зе, на твой тоже выделят... не волнуйся...
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Мори Мела
Мори Мела
Очередное paгулячье "анастозашо"
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Борисс Робот
Борисс Робот
Мори Мела, за то что ты питар...
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