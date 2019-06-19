ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Реваншисти мають отримати відсіч": Кириленко виступив проти перейменування пр-та Григоренка

974Читати матеріал російською

Уряд звернувся до правоохоронних органів щодо рішення Харківської міськради про перейменування проспекта Григоренка на попередню назву – проспект Жукова.

Про це написав у Тwitter віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко. За його словами, це перший крок реваншистів у спробі скасувати декомунізацію.

В’ячеслав Кириленко

В’ячеслав Кириленко

Українська правда

"Уряд звернувся до правоохоронних органів щодо незаконного рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Це перший пробний крок реваншистів у їхньому прагненні скасувати декомунізацію, і він повинен отримати відсіч!" –написав Кириленко.

Новини
Мали право: Кириленко заступився за активістів, які знесли пам'ятник маршалу Жукову

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кириленко пойдет на досрочные выборы в Верховную Раду в составе партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
В'ячеслав Кириленко
Місце
УкраїнаХарків
Тег
Декомунизация
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
2
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Горсовет Харькова присвоил генерал-майору Григоренко звание маршала Жукова.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel