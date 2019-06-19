"Реваншисти мають отримати відсіч": Кириленко виступив проти перейменування пр-та Григоренка

Уряд звернувся до правоохоронних органів щодо рішення Харківської міськради про перейменування проспекта Григоренка на попередню назву – проспект Жукова.

Про це написав у Тwitter віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко. За його словами, це перший крок реваншистів у спробі скасувати декомунізацію.

В’ячеслав Кириленко Українська правда

"Уряд звернувся до правоохоронних органів щодо незаконного рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Це перший пробний крок реваншистів у їхньому прагненні скасувати декомунізацію, і він повинен отримати відсіч!" –написав Кириленко.

Уряд звернувся до правоохоронних органів щодо незаконного рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Це перший пробний крок реваншистів у їхньому прагненні скасувати декомунізацію і він повинен отримати відсіч! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 19 июня 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кириленко пойдет на досрочные выборы в Верховную Раду в составе партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!