Рейтинг Зеленського раптово зріс: з'явилися дані свіжого опитування

Українці готові знову віддати більшість голосів за президента України Володимира Зеленського, якби нові вибори глави держави відбулися в лютому 2020 року.

За нинішнього лідера країни готові проголосувати 44,2%, що на 14% більше, ніж в 2019 році. Про це говорять результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

При цьому на другому місці опинився народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко (13,1% в порівнянні з 2019 роком +1,4%). На третьому місці п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (11,6% в порівнянні з 2019 роком -4,3%) ".

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Також українці відповідали на питання, за яку партію віддали б голоси на нових виборах до Верховної Ради.

Так, за "Слугу народу" віддали б голоси 39,1%, що 4,1% менше в порівнянні з 2019 роком. За ОПЗЖ – 15,6%, що на +2,5% більше в порівнянні з 2019 роком. За "Батьківщину" – 9% в порівнянні з 2019 роком +0,8%.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що рейтинг президент України Володимира Зеленського обвалився до 40%. Саме стільки українців готові віддати свої голоси, якби в країні проходили нові вибори держави.

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