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29 жовтня • оновлено в 14:23
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Рейтинг Зеленського раптово впав: Богдан назвав причину

1.2т Читати матеріал російською

Рейтинг президента України Володимира Зеленського просів через те, що деяка частина суспільства сприйняла в штики прийняті "Слугою народу" закони та підписання "формули Штайнмаєра".

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів головаОПУ Андрій Богдан. Він пояснив, що українці не до кінця зрозуміли, що таке "формула Штайнмаєра", і які домовленості там повинні бути прописані.

"Це певна фікція назви, в якій ненаповнена на сьогоднішній день суть. У нас є інформація, що один з політичних лідерів, а саме експрезидент, вживає максимальних заходів щодо збільшення своєї ролі у протестному русі", – вважає Богдан.

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Глава ОПУ зазначив, що вони добре розуміють соціологію, і не роблять того, що буде негативно сприйнято в суспільстві.

"Не "формула Штайнмаєра" отримала такий негатив, не було зменшення рейтингів, а це був просто зрозумілий процес – через звільнення полонених було величезне зростання (рейтингу – Ред.), він був ситуативний, він не міг триматися довго на позначці у 73%.Тому це звичайний період, коли (рейтинг – Ред.) починає з часом трохи падати, він просідає, а не падає", – пояснив Богдан.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Партія Слуга народу Офіс президента
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