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29 листопада • оновлено в 10:59
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"Смішно й абсурдно": Береза дізнався, як у Зеленського вирішили повернути рейтинг, що обвалився

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Команда президента Володимира Зеленського на тлі різкого падіння його рейтингу нібито вирішила пропіаритися, задумавши зняти депутатську недоторканність із його попередника Петра Порошенка.

Про це повідомив у Facebook колишній народний депутат Борислав Береза з посиланням на власні джерела в Офісі президента.

"Ситуація смішна й абсурдна одночасно. Різке падіння рейтингу напружило того, чий рейтинг упав. Вирішують, як його піднімати. З огляду на те, що в ОП всі плановані дії попередньо тестують на фокус-групах і постійно замовляють соціологію, то вибрали дію, яка має змінити ситуацію", – написав він.

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Далі – тільки гірше. Чому обвалився рейтинг Зеленського і що за цим стоїть

Береза дізнався, як у Зеленського вирішили повернути рейтинг

Береза дізнався, як у Зеленського вирішили повернути рейтинг

Береза звернув увагу, що незабаром усі депутати залишаться без недоторканності, але у випадку з Порошенком це вирішили зробити показово.

"Як піар це зайде. І навіть рейтинг трохи підніме. А що далі? Машина на квадратних колесах все одно їхати не буде. Навіть якщо голосно про це кричати. Треба колеса на ній поміняти. Тільки заміна коліс поки не в пріоритеті. Тому спостерігаємо піар-шоу і дивимося, як замість змісту нам пропонують форму. А про те, щоб наповнити форму змістом, поки, не думають. Чому? Тому що зміст потрібно створювати, а потім реалізовувати його на практиці. А це не просто. Ось і спостерігаємо чехарду і боротьбу нанайських хлопчиків, замість державної політики та реалізації стратегії державного розвитку", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше результати опитування показали, що рейтинг Зеленського за вересень-листопад упав із 73% до 52%.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко Борислав Береза
Місце
Україна
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Коментарі
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Смішно
30
Цікаво
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Этим можно рейтинг вернуть? Сделать из "бывшего" "жертву"? "Бывшему" можно рейтинг вернуть.
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2
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну как бы рано виагру советовать для поднятия рейтинга, все-таки мал еще!
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1
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семенов Александр
семенов Александр
А почему вы бляхера ,березой называете?
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1
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семенов Александр
семенов Александр
Вот это смешно и абсурдно
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