"Смішно й абсурдно": Береза дізнався, як у Зеленського вирішили повернути рейтинг, що обвалився

Команда президента Володимира Зеленського на тлі різкого падіння його рейтингу нібито вирішила пропіаритися, задумавши зняти депутатську недоторканність із його попередника Петра Порошенка.

Про це повідомив у Facebook колишній народний депутат Борислав Береза з посиланням на власні джерела в Офісі президента.

"Ситуація смішна й абсурдна одночасно. Різке падіння рейтингу напружило того, чий рейтинг упав. Вирішують, як його піднімати. З огляду на те, що в ОП всі плановані дії попередньо тестують на фокус-групах і постійно замовляють соціологію, то вибрали дію, яка має змінити ситуацію", – написав він.

Береза дізнався, як у Зеленського вирішили повернути рейтинг

Береза звернув увагу, що незабаром усі депутати залишаться без недоторканності, але у випадку з Порошенком це вирішили зробити показово.

"Як піар це зайде. І навіть рейтинг трохи підніме. А що далі? Машина на квадратних колесах все одно їхати не буде. Навіть якщо голосно про це кричати. Треба колеса на ній поміняти. Тільки заміна коліс поки не в пріоритеті. Тому спостерігаємо піар-шоу і дивимося, як замість змісту нам пропонують форму. А про те, щоб наповнити форму змістом, поки, не думають. Чому? Тому що зміст потрібно створювати, а потім реалізовувати його на практиці. А це не просто. Ось і спостерігаємо чехарду і боротьбу нанайських хлопчиків, замість державної політики та реалізації стратегії державного розвитку", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше результати опитування показали, що рейтинг Зеленського за вересень-листопад упав із 73% до 52%.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!