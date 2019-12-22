Лукашенко, Путін, Макрон і Меркель: з'явився несподіваний рейтинг іноземних лідерів в Україні

Рейтинг іноземних лідерів в Україні вперше за останні п'ять років очолила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

На початку грудня до неї позитивно стали ставитися 69% українців, що на дев'ять пунктів більше, ніж було в жовтні. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Таким чином Меркель випередила президента Білорусі Олександра Лукашенка, який лідирував у жовтні. За два місяці його рейтинг знизився на два пункти і склав 65%.

Підкреслюється, що ставлення українців до Меркель покращилося після "нормандського" саміту щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Крім того, після зустрічі в Парижі з 39% до 52% зросла кількість громадян, які позитивно ставляться до президента Франції Еммануеля Макрона.

У релізі вказується, що ставлення українців до російського лідера Володимира Путіна у після саміту практично не змінилося: позитивно ставляться 16%, негативно – 72%.

Додамо: опитування проводилося в період з 13-го до 17 грудня серед 2500 громадян України віком від 18 років методом формалізованого інтерв'ю (face-to-face).

Стверджується, що вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2%.

"Нормандська" зустріч у Парижі Відомості

Як писав OBOZREVATEL, згідно з грудневим опитуванням "Рейтингу", за останні два тижні рівень задоволеності українців роботою президента Володимира Зеленського виріс на 9% (до 62%), а невдоволення – зменшився на 8% (до 25%).

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