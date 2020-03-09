Мер Дніпра закликав Кабмін зупинити другий етап медреформи

Реформування медицини в Україні зірвано, тож переформатування вторинної ланки, яке мало розпочатися 1 квітня, є неможливим.

Цей процес необхідно відкласти щонайменше на рік – підготувавши чіткий план і визначивши опорні лікарні в українських містах. Нині ж держава повинна гарантувати фінансування заробітних плат лікарям, придбання ліків і забезпечення лікарень – у вигляді субвенцій з центрального бюджету.

На цьому міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив у коментарі до нового випуску авторської передачі на youtube-каналі.

"Сотні лікарень у різних містах ризикують залишитися без коштів і перспектив, а пацієнти – без медичної допомоги. Країна не готова до цього, а час – втрачено. Я звертаюся до президента, прем'єр-міністра і оновленого складу уряду – перш ніж щось впроваджувати, переконайтеся, що воно працює як треба. Переконливо прошу запобігти зупинці роботи лікарень і поліклінік", - сказав мер Дніпра.

Подивитися програму "Запитай Філатова" можна тут.

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