План Зеленського щодо референдумів: соціолог попередив про ризики

У партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" уточнили позицію щодо всеукраїнських референдумів. Другий номер у списку партії, представник президента в Раді Руслан Стефанчук заявив про необхідність створення "запобіжників" – питань, які не можна виносити на референдуми, а також встановлення планки "кваліфікованої більшості" під час ухвалення того чи іншого рішення. Як відомо, раніше сам Зеленський захотів провести всеукраїнський референдум щодо питання формату переговорів із Росією.

"Сьогодні в Україні немає закону про референдум", – нагадав у бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України Олександр Вишняк. Він поділився думкою з приводу того, про що українців категорично не можна питати на референдумах, а про що можна і потрібно.

– Стефанчук заявив, що з приводу НАТО і ЄС українців варто запитати, коли перспективи стануть більш очевидними. На вашу думку, чи варто сьогодні виносити на всеукраїнський референдум питання про членство України в цих структурах, враховуючи, що цей курс зафіксований у Конституції України?

– Багато країн Європи виносили такі теми на референдум, і це допомагало їм вирішувати питання в Брюсселі.

Але річ у тім, що в нас немає закону про референдум. Старий закон скасували ще за Януковича, новий не ухвалений. Тому референдум провести не можна. Крім того, старий закон про референдум був дуже поганим, тому що його ухвалили ще до того, як в Україні склалася партійна система.

Виборча дільниця, ілюстрація Телеканал 24

Закон про референдум, звичайно, потрібен. Але в ньому не можна обмежувати громадян більше, ніж це встановлено Конституцією. У ній теж є обмеження щодо тих питань, які можуть виноситися на всеукраїнський референдум, але їх дуже небагато.

Вводити нові "запобіжники" – це буде неконституційно. Для цього треба вносити зміни до Конституції.

А що стосується питання про ЄС і НАТО, то його треба буде виносити на референдум, але, звичайно, не зараз. Нині це не допоможе нам прискорити вирішення цієї проблеми.

– Які питання, на ваш погляд, категорично не можна виносити на всеукраїнський референдум?

– Наприклад, питання тарифів або зарплат. У Швейцарії можна, а в нас – ні. Як і в більшості країн світу. Коли мене запитають, чи дати мені те або інше, я, звичайно, проголосую за це на референдумі, але такі речі не можна допускати.

А ось у Швейцарії якось був проведений референдум, на якому вирішувалося питання, чи потрібно з бюджету платити 1,5 тисячі франків кожному громадянину, щоб ліквідувати пільги. 80% швейцарців відповіли, що не треба їм платити. Незважаючи на те, що уряд сказав, що гроші на це є. Таке можливо тільки в Швейцарії.

– Зріле суспільство.

– Яке до того ж розуміє, що будь-який громадянин Швейцарії зі швейцарським паспортом не піде працювати туди, де платять 2000 франків, якщо йому 1500 франків і так платитимуть.

Олександр Вишняк apostrophe.ua

– А про що варто було б запитати українців на всеукраїнському референдумі? З яких питань?

– Таких питань немає. Я взагалі противник референдумів. Представницька демократія передбачає, що ви повинні обрати людей, які вирішуватимуть ці питання за вас, тому що вони компетентніші. Але для цього треба вибрати більш компетентних, ніж звичайні громадяни.

– Скоро в Україні обиратимуть новий склад парламенту. Наскільки якісним він буде з точки зору вирішення державних питань?

– Дуже неякісним. Уже більш-менш зрозуміло, хто пройде, списки відомі. Більшість людей, які пройдуть у парламент, ніколи не займалися державними питаннями.

У кожному парламенті були такі люди, але зараз їх буде найбільше. І це нічого доброго не обіцяє – ані в ухваленні законів, ані в контролі над виконавчою владою.

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