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/Політика

Референдум щодо Росії: у Зеленського прояснили долю законопроекту

5.3тЧитати матеріал російською

Команда президента України Володимира Зеленського вже розробила законопроект про референдум, на який винесуть питання про формат переговорів із Росією.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

"Ми будемо напрацьовувати і подавати в парламент й інші ініціативи, які знайшли підтримку в програмі президента. Це, насамперед, питання, пов'язані з прямою демократією, яка існує в усьому світі, питання імпічменту президента, відкликання народних депутатів, що зараз неможливо зробити. Це питання референдуму", – зазначив він.

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Стефанчук додав, що Зеленський запропонує цілий ряд законопроектів, серед яких законодавче вето народу і "великий блок антикорупційних законопроектів".

"У нас є напрацьований блок таких законопроектів, які ми готові внести. Але куди внести?" – підкреслив Стефанчук, нагадавши, що ідею президента про скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру Рада навіть не включила до порядку денного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

Пізніше український журналіст Віталій Портников розгромив план референдуму в Україні.

Також журналіст Павло Казарін заявив, що ідея референдуму небезпечна для України, оскільки передбачає абсолютно діаметральні трактування та інтерпретації важливих питань.

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Особи
Володимир ЗеленськийРуслан Стефанчук
Місце
Україна
Тег
референдум
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Это уже тактика такая или всё ещё приколы? Парализовать законодательную ветку власти и спрашивать кому законы на рассмотрение преподносить, прям "сюр" какой-то.
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Розгляд законопроекту про референдум був одним із головних вимог комуністів у Верховній Раді
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
То шо?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Главное...готовы...но куда??что может быть смешнее украинского дебилизма
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Сидоров Андрей, твоя поява тут.
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