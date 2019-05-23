Референдум через війну з Росією: Україну попередили про появу "зелених чоловічків"

Проведення в Україні референдуму про формат переговорів із Росією є частиною сценарію "остаточного вирішення українського питання", в разі реалізації якого наша країна втратить незалежність і суверенітет над своїми територіями.

Про це у Facebook написав український політик і громадський діяч, лідер правозахисного руху "Сила права" Андрій Сенченко. Він зазначив, що в такому рішенні президента Володимира Зеленського видніється поява "зелених чоловічків".

"Як відомо, "юридичне оформлення" збройного захоплення Криму відбулося у формі "референдуму", проведеного під дулами автоматів російського спецназу і жорстким інформаційним пресингом держави-агресора. Той же сценарій "легалізації" планів Кремля був із деякими змінами реалізований через "референдуми", які проведені в Донецьку і Луганську під дулами російських найманців і рупорами пропагандистів", – розповів політик.

Сенченко підкреслив, що тестування реакції на можливе проведення такого референдуму варто розглядати разом із іншими небезпечними для України подіями останнього часу.

"Так, ще на етапі боротьби за дату інавгурації, з надр Зе-команди з'явилася ідея невідомого авторства, до реалізації якої залучили більшість ієрархів різних конфесій. Результатом став ролик із їхнім зверненням до жителів Донбасу і Криму, в якому збройна агресія Росії і окупація наших територій побічно визнавалася внутрішнім конфліктом", – пояснив він.

"Зелені чоловічки"

Експерт також зазначив, що були опубліковані результати соціологічного опитування, в якому запитували українців, чи повинен президент піти на прямий діалог із терористами "Л/ДНР".

"Всі ці дії активно підкріплюються масованим промиванням мізків виборців за допомогою "українських" телеканалів, які стали частиною російських інформаційних військ", – підсумував Сенченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

Пізніше 5-й президент України Петро Порошенко розкритикував рішення Зеленського розпустити Верховну Раду й провести референдум щодо питань мирного договору з Росією.

Також новоспечений політик Святослав Вакарчук вказав президенту України Володимиру Зеленському на небезпеку його рішення провести референдум щодо миру з Росією.

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