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/Політика

Референдум через війну з Росією: Україну попередили про появу "зелених чоловічків"

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Проведення в Україні референдуму про формат переговорів із Росією є частиною сценарію "остаточного вирішення українського питання", в разі реалізації якого наша країна втратить незалежність і суверенітет над своїми територіями.

Про це у Facebook написав український політик і громадський діяч, лідер правозахисного руху "Сила права" Андрій Сенченко. Він зазначив, що в такому рішенні президента Володимира Зеленського видніється поява "зелених чоловічків".

"Як відомо, "юридичне оформлення" збройного захоплення Криму відбулося у формі "референдуму", проведеного під дулами автоматів російського спецназу і жорстким інформаційним пресингом держави-агресора. Той же сценарій "легалізації" планів Кремля був із деякими змінами реалізований через "референдуми", які проведені в Донецьку і Луганську під дулами російських найманців і рупорами пропагандистів", – розповів політик.

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Референдум щодо Росії: Зеленському пояснили, в чому небезпека

Сенченко підкреслив, що тестування реакції на можливе проведення такого референдуму варто розглядати разом із іншими небезпечними для України подіями останнього часу.

"Так, ще на етапі боротьби за дату інавгурації, з надр Зе-команди з'явилася ідея невідомого авторства, до реалізації якої залучили більшість ієрархів різних конфесій. Результатом став ролик із їхнім зверненням до жителів Донбасу і Криму, в якому збройна агресія Росії і окупація наших територій побічно визнавалася внутрішнім конфліктом", – пояснив він.

"Зелені чоловічки"

"Зелені чоловічки"

Експерт також зазначив, що були опубліковані результати соціологічного опитування, в якому запитували українців, чи повинен президент піти на прямий діалог із терористами "Л/ДНР".

"Всі ці дії активно підкріплюються масованим промиванням мізків виборців за допомогою "українських" телеканалів, які стали частиною російських інформаційних військ", – підсумував Сенченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

Пізніше 5-й президент України Петро Порошенко розкритикував рішення Зеленського розпустити Верховну Раду й провести референдум щодо питань мирного договору з Росією.

Також новоспечений політик Святослав Вакарчук вказав президенту України Володимиру Зеленському на небезпеку його рішення провести референдум щодо миру з Росією.

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Особи
Володимир ЗеленськийАндрій Сенченко
Місце
Україна
Теги
референдумКрим
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Решетников Александр
Решетников Александр
"Украину предупредили..", Сечин "предупредили"? Редактор мухоморов обьелся и в глазах двоится.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Пока пугали зелеными человечками, не заметили как выбрали Зеленого человечка
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба нерабам потихеньку готовится витать зеленых человичков хлебом-солью и квитами. Многие депутаты Рады уже запаслись портретами Владимира Владимировича и георгиевскими стричками
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Робот, тебе, видно, C21H23ClFNO2 уже не поможет. Но ничего, у вас на Украине собираются C21H30O2 легализовать. Вот тогда жизнь у вас сразу наладится! Хотя, судя по степени неадекватности многие на Украине давно уже C20H25N30 употребляют регулярно, им уже C21H30O2 ни к чему.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Макарский Александр, тебе надо потихоньку уже начать принимать C21H23ClFNO2... потому как боярышник похоже только усугубил твое незавидное психическое состояние...
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