Жартують, що один щасливий "котовласник" намагався показати вихованцеві, хто в домі господар. І для цього хвилин двадцять тикав котика носом в документи на квартиру. Я не знаю, чи усвідомив в повній мірі кошлатий співмешканець реальний стан речей, але досвід цікавий. Я б із задоволенням його відтворив з деякими політиками, державними діячами та їх прихильниками. Може, дійде?

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В самом деле, как вернуть разного рода прекраснодушных мечтателей в реальность? Всех этих Фокиных, Сивох, их старших товарищей и тех, кто поддерживает "сойтись посередине", "услышать голос Донбасса" и "людям не нужна война". Я сейчас не про реальную осознанную "Пятую колонну", те как раз с реальностью дружат. Врут людям, умышленно вводят в заблуждение, прикидываются сами наивными. Но сами они прекрасно понимают, что в самом деле происходит, куда они заманивают доверчивых и работа на врага под прикрытием – их осознанный выбор. Это не к нам в отделение, этим должны заниматься другие врачи из Службы Божьей Украины.

Я собираюсь потыкать носиком в реальность именно тех, у кого с восприятием реальности определенные трудности. Сегодня будем тыкать носиками в карту Молдовы и оккупированного Россией Приднестровья. Если кто не в курсе, то в трех предложениях суть. После отделения Приднестровья во многом по сценарию ОРДЛО там сидят российские войска, изображают миротворцев и охраняют свою базу и склады с оружием. Молдова двадцать лет интегрировала регион, как могла. Никакой блокады. Предприятиям Приднестровья те же возможности, что и предприятиям Молдовы. С вариантами экспорта продукции в ЕС в рамках ассоциации, которая есть у Молдовы, но отсутствует у РФ или непризнанных "республик". Паспорта, безвиз, социальные выплаты – все для вас. Что в результате? Ничего. Ровным счетом ничего. Ноль.

Прошли президентские выборы в Молдове. Победила проевропейский кандидат Майя Санду. Которая сразу выступила за вывод оперативной группы российских войск из непризнанного Приднестровья. По ее словам, российские военные должны уйти вместе с боеприпасами, которые охраняют в регионе. А что – войны нет, экономическое пространство общее, в выборах жители Приднестровья участвуют. То есть полная реализация условных "Минских соглашений" и никаких проблем. И что россияне? Согбрались и ушли, раз они там уже не нужны признанной государственной власти? Как бы не так.

Грустная лошадка, которую мы прекрасно знаем по переговорам (она в РФ глава МИДа) Сергей Лавров заявил, что предложение президента Молдовы… "безответственное". По словам Лаврова, Россия не планирует выполнять такое требование, ведь по их мнению вывод "миротворцев" не поможет урегулировать ситуацию в Приднестровье. В принципе, все. Что там Лавров собирается урегулировать и зачем там сомнительные "миротворцы" никто понятия не имеет. Мир, общая экономика, перспективы евроинтеграции, но… РФ не планирует уходить. И безответственно этого от агрессора требовать. Всем понятно? Где там носики тех, кто не понимает? Где мордочка того, кто предлагает найти компромисс и верит, что после выполнения ряда условий Кремля, российские военные сами уйдут из ОРДЛО? Давайте сюда носики, я потыкаю их в карту Приднестровья.

Может, хоть так дойдет? Никуда они сами не уйдут. Какие бы уступки не делала Украина. Изменения в Конституцию, Особый статус на 50 лет, нейтралитет вместо евроатлантической интеграции – не важно. В конечном итоге после выполнения всех хотелок Кремля в ответ на просьбу уходить очередной или тот же Лавров скажет – безответственно требовать такое. Потому что это не способствует урегулированию. Все, крапка. Должно на примере дойти до самых тупых…

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