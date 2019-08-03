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Разумкова запитали про вартість навчання "слуг народу": він "з'їхав"

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Глава "Слуги народу" Дмитро Разумков не озвучив вартість тренінгу в Трускавці, пославшись на комерційну таємницю.

Як передає Укрінформ, про це він сказав на брифінгу після зустрічі членів партії з президентом Володимиром Зеленським.

"Звісно, вартість ми рахували, але я не можу зараз відповісти і озвучити. По-перше, частина коштів - це комерційна таємниця, і всі дізнаються про це під час оприлюднення звіту партії через НАЗК. А крім того, я особисто не займався організаційними питаннями, не формував бюджет цього заходу", - відповів Разумков.

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За його словами, в Трускавці з майбутніх нардепів вдалося зробити команду і надати необхідні знання.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

sbu.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Разумков є головним претендентом на пост спікера Верховної Ради. Про це розповів один з членів "Слуги народу".

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Назови..Чего скрываешь от 73% народа?)
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