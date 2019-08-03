Разумкова запитали про вартість навчання "слуг народу": він "з'їхав"

Глава "Слуги народу" Дмитро Разумков не озвучив вартість тренінгу в Трускавці, пославшись на комерційну таємницю.

Як передає Укрінформ, про це він сказав на брифінгу після зустрічі членів партії з президентом Володимиром Зеленським.

"Звісно, вартість ми рахували, але я не можу зараз відповісти і озвучити. По-перше, частина коштів - це комерційна таємниця, і всі дізнаються про це під час оприлюднення звіту партії через НАЗК. А крім того, я особисто не займався організаційними питаннями, не формував бюджет цього заходу", - відповів Разумков.

За його словами, в Трускавці з майбутніх нардепів вдалося зробити команду і надати необхідні знання.

Дмитро Разумков sbu.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Разумков є головним претендентом на пост спікера Верховної Ради. Про це розповів один з членів "Слуги народу".

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