Разумков зізнався, що деякі нардепи дивують 'тупими вчинками'

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що деякі вчинки колег по парламенту його "дивують".

Так, в інтерв'ю головному редактору видання "Гордон" Олесі Бацман на питання про те, чи вражає його "людська тупість" у вчинках колег, Разумков відповів: "Не те що вражає. Дивує".

За словами спікера Ради деякі з них могли б увійти в шорт-лист премії Дарвіна.

"Знаєте, є премія Дарвіна. Деяким за неї можна було б боротися, і я боюся, що вони могли б увійти в шорт-лист", – зазначив Разумков.

Він також додав, що неодноразово звертався до народних депутатів із закликом думати про те, що вони говорять і роблять тому що "на них дивиться вся країна".

"Є вчинки, які і справді дивують. Я не раз звертався до народних депутатів, в тому числі і з трибуни: в першу чергу думати, що вони роблять і говорять, тому що на них дивиться вся країна. Чому в цьому плані Верховній Раді набагато важче? Верховна Рада – найбільш відкритий державний орган. Найбільш відкритий, який може бути. Плюс ще й нашарування політики. Різної політики, різних ідеологій, різних бачень, різних меседжів. Ні в Офісі президента, ні в Кабінеті Міністрів немає такої кількості камер, яка є в Верховній Раді", – зазначив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що поки не замислювався, чи буде в майбутньому балотуватися в президенти України.