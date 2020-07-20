Разумков заочно відповів Третьяковій на скарги щодо низької зарплати

Рівень зарплати народних депутатів відповідає нормальному рівню оплати в Україні.

Про це з трибуни парламенту заявив спікер ВР Дмитро Разумков, повідомляє OBOZREVATEL.

"Гідний рівень оплати праці повинен бути у всіх. Так само і у народних депутатів України ... Але він повинен бути відповідним з тими рівнями доходів і заробітних плат, які отримує суспільство. Я думаю, що ні для кого з народних депутатів, які зараз працюють у Верховній Раді, не були несподіванкою ті зарплати, які ми сьогодні отримуємо. Я думаю, що немає такої людини, яка говорила би, що "мені вистачає" або "не хочеться більше", – сказав він.

Політик підкреслив, що нардепам потрібно адекватно оцінювати свою роботу.

"Я думаю, що треба адекватно оцінювати свою роботу і оцінювати роботу інших. При тому рівні заробітних плат, які є сьогодні в державі, я думаю, що зарплата народних депутатів ... вона відповідає нормальному рівню оплати. Багато питань бере на сьогодні на себе держава, бюджет. У мене таких питань не виникає", – додав Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова Третьякова поскаржилася на занадто низьку зарплату нардепів.