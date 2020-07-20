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Разумков визнав безперспективність скандального закону "Про медіа"

Гліб Іванов
Політика
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Разумков визнав безперспективність скандального закону 'Про медіа'

Разумков визнав безперспективність скандального закону "Про медіа". Фото slovoidilo.ua

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що найближчим часом законопроєкт "Про медіа" в парламенті не розглядатимуть.

Про це він повідомив 20 липня під час підсумкової пресконференції. При цьому, точну дату розгляду документа спікер не назвав. За його словами, можливо, це станеться у вересні.

Разом з тим, Разумков зазначив: законопроєкт навряд чи буде ухвалено в першому читанні. На його думку, він потребує доопрацювання.

Також спікер парламенту додав, що не може сказати, що підтримує всі норми цього закону.

Нагадаємо, журналісти і блогери зажадали від української влади не ухвалювати законопроєкт "Про медіа", який зробить Нацраду з питань ТБ і радіомовлення мегарегулятором всіх ЗМІ країни. Свої підписи під зверненням поставили журналісти майже з усіх регіонів України. Звернення також підтримав шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

На думку підписантів, законопроєкт містить "непропорційні заходи обмеження права на свободу вираження, які можуть бути використані як інструмент цензури".

З повним текстом звернення до влади через законопроєкт "Про медіа" можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 травня у Верховній Раді вирішили відправити на доопрацювання основний законопроект про медіа.

УкраїнаВерховна Рада УкраїниДмитро Разумков
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