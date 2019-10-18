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18 жовтня • оновлено в 17:52
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"Використовує шифр": з'ясувалося, як Разумков управляє "слугами" в Раді

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук перед початком голосування подають народним депутатам від фракції "Слуга народу" умовні знаки, як діяти.

На це звернули увагу в матеріалі LB.ua.

Йдеться про дві фрази "Прошу визначатися і голосувати" і "Прошу підтримати і голосувати". Перша використовується в тому випадку, якщо "слугам народу" не потрібно голосувати, друга ж позначає сигнал для натискання "зеленої кнопки".

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З'ясувалося, як Разумков управляє "слугами" в Раді

З'ясувалося, як Разумков управляє "слугами" в Раді

globallookpress.com

Відзначається, що підтвердженням цьому служать стенограми засідання нової Верховної Ради. Починаючи з першого дня, 29 серпня, і закінчуючи 16 жовтня, Разумков і Стефанчук регулярно вимовляли відповідні слова і нардепи слідували їх вказівкам.

"Використовує шифр": з'ясувалося, як Разумков управляє "слугами" в Раді

Скріншот

"Використовує шифр": з'ясувалося, як Разумков управляє "слугами" в Раді

Скріншот

"Використовує шифр": з'ясувалося, як Разумков управляє "слугами" в Раді

Скріншот

"Використовує шифр": з'ясувалося, як Разумков управляє "слугами" в Раді

Скріншот

"Використовує шифр": з'ясувалося, як Разумков управляє "слугами" в Раді

Скріншот

Однак були й винятки. Зокрема, парламентарії голосували по-іншому 12 жовтня, коли було кілька провальних законопроектів. 16 жовтня, голосуючи за судову реформу, монобільшість спочатку виступила проти, але потім змінила позицію.

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"Використовує шифр": з'ясувалося, як Разумков управляє "слугами" в Раді

Скріншот

"Використовує шифр": з'ясувалося, як Разумков управляє "слугами" в Раді

Скріншот

"Використовує шифр": з'ясувалося, як Разумков управляє "слугами" в Раді

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разумков розкрив секрет, чому в камери журналістів у Раді завжди потрапляють конфузи саме за участю "слуг народу".

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Особи
Дмитро Разумков Руслан Стефанчук
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Дресированная Рада. Это пипец. Ну в какой еще стране мира увидишь такую пародию на законодательный орган?
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70rus xxx
70rus xxx
Точка-тире,тире тире-точка.Алекс-Юстасу.......
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