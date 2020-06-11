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11 червня • оновлено в 17:29
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Разумков розповів, чи винесуть на референдум питання про "особливий статус" Донбасу

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Законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", внесений до Верховної Ради президентом України Володимиром Зеленським, навряд чи стосуватиметься питань цілісності України, зокрема надання окупованому Донбасу "особливого статусу".

Як повідомляє "Укрінформ", про це заявив на брифінгу в Мукачево глава Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Питання, які будуть нести з собою зміну територіальної цілісності держави, навряд чи будуть розглядатися і тим більше прийматися українським народом", - зазначив він.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

За словами Разумкова, Україна як держава дуже багато віддала за територію, яка поки перебуває не під контролем української влади.

"Але ключовим тут є "поки". І кожен на своєму місці повинен робити все, щоб це "поки" ставало все коротшим", – додав спікер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Донбас Верховна Рада України референдум
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