Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує процес люстрації в Україні.
В інтерв'ю "РБК-Україна" спікер розповів про своє "специфічне" ставлення до люстрації.
"Моє ставлення до люстрації досить специфічне: я її не підтримую. Поясню чому. Під люстрацію потрапило багато людей, які були ефективні та які об'єктивно не були замазані в якихось гучних скандалах. Чи є за ними корупційний шлейф? Не мені судити, цим повинні займатися правоохоронні органи. Наприклад, у мене були знайомі, які не справляли враження злісних корупціонерів вселенського масштабу", – пояснив він.
Люстрація в Україні
Спікер парламенту зазначив, що в його розумінні відповідальність повинна бути персональною..
"Якщо ви злодій, якщо ви особа, яка замішана в корупції або якихось ще більш страшних діяннях, вас не звільняти треба – вас треба саджати. Цим повинні займатися правоохоронні органи, потім зібрані матеріали повинні бути відправлені в суд, і справедливий суд повинен прийняти рішення відповідно до закону", – сказав нардеп.
При цьому Разумков додав, що професіонали з гарною репутацією, які "не нажили собі палаців" і потрапили під люстрацію, можуть бути корисними Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Разумков розповів, що на позачерговому засіданні будуть розглядати кадрові питання.
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