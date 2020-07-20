Разумков про скандальний "мовний закон": восени він стане неактуальним

Скандальний проєкт закону нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського щодо мови навчання у школах втратить свою актуальність для Верховної Ради вже восени цього року.

Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Дмитро Разумков. Його цитує "Українська правда".

За його словами, "слуга" своїм законопроєктом №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в навчальних закладах" пропонує тільки перехід російськомовних шкіл на навчання українською мовою.

"Законопроєкт пов'язаний лише з однією нормою і саме викладання в школах з 1 вересня 2020 року. Я так розумію, що тоді буде перше засідання четвертої сесії ВРУ 9-го скликання, то саме цей законопроєкт буде неактуальним", – пояснив глава ВРУ.

На переконання Разумкова, в Україні є лише одна державна мова – українська. Він підкреслив, що змінювати це поки ніхто не збирається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Верховною Радою у п’ятницю, 17 липня, відбулися сутички правоохоронців із учасниками протесту проти мовного законопроєкту депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського.