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4 вересня • оновлено в 09:00
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/ Політика

Разумков пояснив, чому Раді потрібно лише 300 нардепів

1.4т Читати матеріал російською

Скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб пов'язано з реальною кількістю населення в Україні.

Таку заяву на брифінгу, 3 вересня в Києві зробив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"На сьогоднішній момент орієнтовна кількість громадян, які живуть в Україні десь 30-34 млн. То це буде відповідати саме 300 народним депутатам", – пояснив спікер парламенту.

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Разумков підкреслив, що така кількість народних депутатів жодним чином не вплине на якість роботи Верховної Ради.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати направили в Конституційний суд законопроект про зменшення конституційного складу Верховної Ради до 300 депутатів і запровадження пропорційної виборчої системи.

Також Верховна Рада України IX скликання розглянула ряд важливих законопроектів. Першим був прийнятий документ №7203 про скасування депутатської недоторканності.

Ще Рада направила законопроект про законодавчу ініціативу народу для отримання висновку до Конституційного суду.

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України депутат
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Все познается в сравнении. Для объективности следует изучить ситуацию с количеством депутатов у наших европейских соседей, а не манипулировать цифрами. К слову, в подавляющем большинстве европейских стран, избирательное законодательство не допускает во власть псевдополитиков типа зеленского и "партии" подобные "Слуга народа".
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Правильно ! И кнопочек поменьше, думающих не о работе и стране, а о х..х !
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