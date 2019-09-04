Разумков пояснив, чому Раді потрібно лише 300 нардепів

Скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб пов'язано з реальною кількістю населення в Україні.

Таку заяву на брифінгу, 3 вересня в Києві зробив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"На сьогоднішній момент орієнтовна кількість громадян, які живуть в Україні десь 30-34 млн. То це буде відповідати саме 300 народним депутатам", – пояснив спікер парламенту.

Разумков підкреслив, що така кількість народних депутатів жодним чином не вплине на якість роботи Верховної Ради.

Дмитро Разумков

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати направили в Конституційний суд законопроект про зменшення конституційного складу Верховної Ради до 300 депутатів і запровадження пропорційної виборчої системи.

Також Верховна Рада України IX скликання розглянула ряд важливих законопроектів. Першим був прийнятий документ №7203 про скасування депутатської недоторканності.

Ще Рада направила законопроект про законодавчу ініціативу народу для отримання висновку до Конституційного суду.

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