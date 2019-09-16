Разумков пообіцяв новий Виборчий кодекс: названі терміни

Верховна Рада України ухвалить новий Виборчий кодекс, який передбачає пропорційну систему і відкриті списки, однак це трапиться нескоро.

Таку заяву зробив спікер українського парламенту Дмитро Разумков, передає Інтерфакс-Україна, підкресливши, що документ потребує серйозної й тривалої роботи.

"Швидше за все, буде новий варіант. Або доопрацьований минулий, або новий варіант Виборчого кодексу. Тому що, з одного боку, потрібно зробити якісний документ, закон, за яким після цього можна буде проводити нормальні вибори в Україні. Але на це піде якийсь час. Тому сказати, що це буде скоро, – не зовсім коректно", – зазначив він.

Разом з тим Разумков запевнив, що в новій версії виборчого законодавства буде закладена пропорційна система виборів народних депутатів.

Дмитро Разумков "Ракурс"

"Я думаю, що ця дискусія є своєчасною. Тому що якщо її відкладати, то будемо і через п'ять років з вами дискутувати щодо Виборчого кодексу. Наступні вибори починаються, коли закінчуються попередні. Тому займатися підготовкою закону, який дозволив би проводити вибори, потрібно завчасно" , – пояснив голова Верховної Ради України.

Однак підсумовуючи він попросив не забігати наперед, відповідаючи на питання про те, чи можна прогнозувати, що Верховна Рада до нового року ухвалить відповідний закон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 вересня президент України Володимир Зеленський наклав вето і повернув Верховній Раді Виборчий кодекс, який передбачає пропорційну виборчу систему. Його 11 липня ухвалив парламент 8-го скликання. Зеленський також направив нардепам свої рекомендації до документа.

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