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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Разумков допустив своє спікерство у Раді: коли буде коаліція

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Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не виключає, що може стати новим спікером Верховної Ради після парламентських виборів.

Про це він заявив перед голосуванням під час спілкування з журналістами, передає кореспондент OBOZREVATEL. "Я думаю, що все можливо, але сьогодні, в день голосування, поки про це рано говорити", – сказав політик. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому Разумков попередив, що переговори про формування коаліції розпочнуться не так швидко, як би всім цього хотілося.

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Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

"Я не впевнений, що завтра вже можливо, оскільки у нас навряд чи будуть ще повні результати, в тому числі і по мажоритарниках. Ми сьогодні, я сподіваюся, вже будемо розуміти більш-менш результати виборів за партійними списками. До оголошення результатів навряд чи будуть глобальні переговори", – додав він.

Разумков допустив своє спікерство у Раді: коли буде коаліція

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Як повідомляв OBOZREVATEL, біля виборчої дільниці Разумков влаштував словесну перепалку з літньою українкою. Між ними зав'язалася суперечка з приводу роботи партії.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Не спешите делить шкуру неубитого медведя.
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Мир Миру
Мир Миру
Неможливо.
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Raider Raider
Raider Raider
Вот кто держит власть в нашей стране и не он один , а не этот безмозглый клоун.
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