Разумков допустив своє спікерство у Раді: коли буде коаліція

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не виключає, що може стати новим спікером Верховної Ради після парламентських виборів.

Про це він заявив перед голосуванням під час спілкування з журналістами, передає кореспондент OBOZREVATEL. "Я думаю, що все можливо, але сьогодні, в день голосування, поки про це рано говорити", – сказав політик. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому Разумков попередив, що переговори про формування коаліції розпочнуться не так швидко, як би всім цього хотілося.

Дмитро Разумков

"Я не впевнений, що завтра вже можливо, оскільки у нас навряд чи будуть ще повні результати, в тому числі і по мажоритарниках. Ми сьогодні, я сподіваюся, вже будемо розуміти більш-менш результати виборів за партійними списками. До оголошення результатів навряд чи будуть глобальні переговори", – додав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, біля виборчої дільниці Разумков влаштував словесну перепалку з літньою українкою. Між ними зав'язалася суперечка з приводу роботи партії.

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