Взгляд дилетанта. Коррупцию нельзя победить только созданием антикоррупционного суда. Я в этом уверен. Точно так-же, как её нельзя победить сокращением регулятивных норм и правил. Свыня болото найде, как говорят в народе. И даже расстрелы не помогут.

Расстреляют не тех в итоге. Коррупция - это не самостоятельное явление. Это производная от состояния судебной системы. Когда люди уверены, что они всегда “договорятся” в судах, или “договорятся” с теми, кто договорится в судах, у них нет тормозов. Бороться с коррупцией надо начинать не сверху, а снизу.

Созданием нормальной системы правосудия в стране. С действительно независимыми, квалифицированными и честными судами. Не по квотам. С которыми никто не сможет “договориться”.

Пока каждая новая власть будет начинать свою работу с постановки судей к ноге, ничего не поменяется. Хоть 100 новых судов создай. Тем более, судьи тоже люди, им такие правила игры понятны и вполне их устраивают. Власть меняется, они остаются, благосостояние растёт. И с новым судом, за который вчера голосовали, случится та же история. Одни будут думать, как туда поставить "своих" судей, другие, как их купить, а третьи, как на них собрать компромат. Дай Бог, чтоб безуспешно.

Было бы смешно, если бы я стал давать советы, как это сделать. Я не специалист, да и опыта в мире предостаточно. Наливай, да пей. Но прежде всего, наверное, нужна политическая воля тех, кто составляет сегодняшний истеблишмент. И кто при власти, и кто в оппозиции. Им бы тоже понять свою выгоду. Карманный суд, это хорошо, когда ты начальник. Сегодня. А завтра КАМАЗ - Ростов. И потом, суд, это тоже своего рода клапан, через который люди выпускают свой пар. Образно говоря. Если его нет, и со своими проблемами пойти некуда, они вначале платят взятки, а потом идут на майданы.