"Рано робити висновки!" Супрун відповіла на їдку заяву Зеленського

Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун висловила надію, що президент Володимир Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови.

Про це вона сказала на брифінгу в Кабміні, коментуючи висловлювання глави держави про її професіоналізм, передає "Укрінформ".

"У мене ще немає висновків, якою людиною або президентом є Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Сподіваюся, що він також не робитиме висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота", — сказала вона.

Супрун і Зеленський

Також керівниця МОЗ сподівається, що Зеленський не буде називати її іменами, які є "образливими і непрофесійними".

На її думку, через те, що президент так пожартував, "йому стало неприємно, і тому він так нервово засміявся".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Супрун повідомила, що 2020 рік буде "шоковим" для лікарів у рамках медичної реформи.

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