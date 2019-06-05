ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Рано робити висновки!" Супрун відповіла на їдку заяву Зеленського

1.6тЧитати матеріал російською

Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун висловила надію, що президент Володимир Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови.

Про це вона сказала на брифінгу в Кабміні, коментуючи висловлювання глави держави про її професіоналізм, передає "Укрінформ".

"У мене ще немає висновків, якою людиною або президентом є Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Сподіваюся, що він також не робитиме висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота", — сказала вона.

Супрун і Зеленський

Супрун і Зеленський

Також керівниця МОЗ сподівається, що Зеленський не буде називати її іменами, які є "образливими і непрофесійними".

Новини
"Не будемо про них!" Зеленський ухилився від відповіді про олігархів

На її думку, через те, що президент так пожартував, "йому стало неприємно, і тому він так нервово засміявся".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Супрун повідомила, що 2020 рік буде "шоковим" для лікарів у рамках медичної реформи.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Уляна СупрунВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки