Радзіховський: проєкт "Новоросія" закритий, у Путіна залишилося два варіанти

Скандальні заяви колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова про Україну, її нації та перспективи "мирного врегулювання" на Донбасі варто сприймати саме як його особисту позицію, а не як елемент політичної гри Кремля.

Такою думкою поділився російський політолог і публіцист Леонід Радзіховський, передає "Апостроф". Він підкреслив, що головний куратор "Л/ДНР" і неіснуючого проєкту "Новоросія" просто вирішив наговорити все, що думає.

"Не вважаю, що Сурков залишається таким собі "таємним" активом Кремля. Ці ігри нікому не потрібні, він дійсно пішов у відставку... А взагалі, варто менше прислухатися до натяків, символів і навіть не дуже придивлятися до прізвища "відповідального за Україну". Адже політику Росії щодо України визначає одна-єдина людина – Володимир Путін", – сказав Радзіховський.

Радзіховський і Путін

Він нагадав, що сьогодні ніякого проєкту "Новоросія" вже не існує, так ка його закрили ще в 2014 році, і безвідносно до того, чого хоче й що думає глава РФ.

"По-факту, Путін не ідіот і не релігійний фанатик, а прагматичний політик. У 2014 він зіткнувся з опором, а також просто з очікуванням опору з боку східної України. Тоді і зрозумів, що вони не горять бажанням бути в складі Російської Федерації. І все, після цього Путін окопався на Донбасі там, де населення дійсно підтримувало Росію", – додав Радзіховський.

На його думку, глава країни-агресорки розуміє, що включення Донбасу до складу України на тих умовах, яких хоче Росія – не буде. Як знає і те, що в цій ситуації залишаються тільки два варіанти: збереження статусу-кво в повному обсязі – з перестрілками, або зі встановленням "режиму тиші". В останньому, вважає публіцист, "зацікавлені обидві сторони".

"Від перестрілок, у яких гине по 3-5 осіб, Путін ніякої вигоди не має... А шкоди від активізації бойових дій вистачає. Тому що на Заході його лають, підкреслюючи, що війна, у всій серйозності цього слова, триває. А тому Захід не може скасувати санкції. І заперечити тут Путіну немає чого. Тому він і зацікавлений у встановленні режиму повної тиші – такого, як на кордоні Грузії і Абхазії, і такого, як у Молдови з Придністров'ям", – висловився Радзіховський.

Раніше в інтерв'ю OBOZREVATEL російський політолог Леонід Радзіховський заявив, що перед відходом із поста президента Росії Володимир Путін назве ім'я свого наступника і 99%, що саме він і виграє наступні вибори.

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