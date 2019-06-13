Радниця міністра і прессекретарі: хто потрапив до списку "Слуги народу"

До партії "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського потрапили прессекретар чинного міністра, спікери відомих політсил, а також журналіст.

Наприклад, у списку, оприлюдненому прес-службою "Слуги народу", під 104-м номером значиться Роксолана Підласа. Вона є радником зі зв'язків із громадськістю міністра економічного розвитку і торгівлі України, першого віцепрем'єр-міністра Степана Кубіва.

Роксолана Підласа kyiv.press

112 номер у партії "Слуга народу" — це Євгенія Кравчук. Раніше вона обіймала посаду прессекретаря партії УКРОП, а зараз працює керівником пресофісу "Слуги народу".

Євгенія Кравчук Facebook Євгенії Кравчук

Що стосується Тетяни Циби (131 номер), то вона відповідальна за зв'язки "Слуги народу" із пресою. Раніше жінка працювала прессекретарем у Міністерстві охорони здоров'я, а також у партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Тетяна Циба Facebook Тетяни Циби

Знайшлося місце у команді Зеленського і для журналістки Юлії Палійчук (150 номер). Вона тривалий час працювала кореспондентом у Верховній Раді України.

Юлія Палійчук Facebook Юлії Палійчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Слуга народу" оприлюднила повний список на позачергові вибори до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня 2019 року. Перелік кандидатів від політсили включив 201 людину.

Нагадаємо, тусівниця з Києва Ірина Панченко, яка займала 73 місце у партійному списку президентської партії "Слуга народу", дала інтерв'ю після її гучного виключення з політсили.

Крім того, стало відомо, що ведучий телеканалу "1+1" Сергій Іванов відмовився балотуватися на виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

Якщо ви володієте інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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