Радник прем'єра Юрій Голик: 206 об'єктів "Великого будівництва" отримали фінансування 206 з ДФРР

Рішенням уряду затверджені 206 об'єктів в рамках Національної програми "Велике Будівництво".

Ці об'єкти будуть фінансуватися з Державного Фонду Регіонального Розвитку. Про це на cвоей сторінці в Facebook заявив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

Нагадаємо, що Національна програма "Велике Будівництво" була ініційована Президентом Володимиром Зеленським. Згодно цієї масштабної програми, в поточному році буде побудовано 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів по всій Україні.

Юрій Голик

За даними Голика, в цілому з ДФРР фінансуватиметься будівництво 402 об'єктів, однак поки в постанові Кабміну немає чотирьох областей, бо у Мінрегіону є зауваження до декількох об'єктів. Закарпатська, Одеська, Черкаська та Сумська області допрацьовують плани робіт.

Згідно щомісячному розпису, з 7,5 млрд Фонду 2,5 млрд можуть і мають фінансувати будівництво і реконструкцію інфраструктури по всій країні вже в квітні, вважає Голик.

"Це - нові робочі місця, податки, в тому числі до місцевих бюджетів і, власне, нова інфраструктура. Важливо, що всі бюрократичні процедури пройдені вчасно, і фінансування по ДФРР в обсязі 30% від його річного значення почнеться вже в квітні", – підкреслив він.

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