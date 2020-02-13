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13 лютого • оновлено в 20:56
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"Бережися Брагара!" Радник глави МВС назвав себе "аваківським псом"

1.6т
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Радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Зорян Шкіряк опублікував в мережі іронічне фото, назвавши себе "аваківським псом".

Відповідний фотоколаж він запостив на сторінці в Facebook 13 лютого. На знімку зображена фігурка іграшкового сірого пса, який тримає в лапах табличку.

За допомогою фоторедактора в зображення вставлено обличчя Шкіряка. Напис на табличці говорить: "Аваківський пес".

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Зорян Шкіряк

Зорян Шкіряк

facebook.com/zoryan.zoryan

"Бережися Брагара!" Радник глави МВС назвав себе "аваківським псом"

facebook.com/zoryan.zoryan

"Аз єсьмь", – підписав це фото Шкіряк. "Хтось зламав акаунт", "Більше схожий на чебурашку", "Продадуть, щоб погасити борги. Брагара уникай", – відповіли йому в коментарях.

"Відрубайте фотошоперу руки... від ж*пи", – написав один із користувачів. "Та мені пох*й насправді", – відповів йому Шкіряк.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відповів на наїзди глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, який потрапив до реєстру корупціонерів.

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Арсен Аваков Зорян Шкіряк
Місце
Україна
Теги
соцмережі Міністерство внутрішніх справ України фотографии
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