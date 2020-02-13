"Бережися Брагара!" Радник глави МВС назвав себе "аваківським псом"

Радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Зорян Шкіряк опублікував в мережі іронічне фото, назвавши себе "аваківським псом".

Відповідний фотоколаж він запостив на сторінці в Facebook 13 лютого. На знімку зображена фігурка іграшкового сірого пса, який тримає в лапах табличку.

За допомогою фоторедактора в зображення вставлено обличчя Шкіряка. Напис на табличці говорить: "Аваківський пес".

Зорян Шкіряк facebook.com/zoryan.zoryan

facebook.com/zoryan.zoryan

"Аз єсьмь", – підписав це фото Шкіряк. "Хтось зламав акаунт", "Більше схожий на чебурашку", "Продадуть, щоб погасити борги. Брагара уникай", – відповіли йому в коментарях.

"Відрубайте фотошоперу руки... від ж*пи", – написав один із користувачів. "Та мені пох*й насправді", – відповів йому Шкіряк.

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відповів на наїзди глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, який потрапив до реєстру корупціонерів.

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