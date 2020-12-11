Радник Єрмака підтвердив, що назвав виборців Зеленського "долбо****и"

Радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович підтвердив свій нецензурний відгук щодо виборців президента України Володимира Зеленського, який він зробив у березні 2020 року.

Це сталося під час ефіру на телеканалі "Україна 24". Журналіст Юрій Бутусов нагадав Арестовичу, що він назвав людей, які проголосували за Зеленського, "долбо****и".

Відповідний пост нинішній радник глави ОП розмістив в соцмережі 31 березня 2020 року. У ньому йшлося про підсумки року при владі нинішнього глави держави.

Бутусов поцікавився у радника глави ОП, чи не змінилася у нього з того часу думка.

Арестович зазначив, що його особиста позиція не змінилася, а "долбо****и" він вважає не тільки виборців Зеленського, але і деяких посадових осіб.

"Але як офіційна особа – ні, я не можу називати громадянина України будь-яким поганим словом, я всіх люблю і ціную незалежно від політичного забарвлення, політичної партії, їхніх поглядів або ж їхнього окраса", – сказав Арестович.

Він додав, що в студії перебувало кілька людей, які його "дуже люблять", проте він не може їх назвати тим самим нецензурним словом.

"Я вважаю, що це хороші люди, громадяни, військові експерти. Добре, що вони є в нашій країні", – сказав Арестович.

Нагадаємо, 1 грудня 2020 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак призначив своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій в сфері нацбезпеки і оборони Олексія Арестовича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Арестович заявив, що телеканали, які пов'язують з українським політиком Віктором Медведчуком, "є професіоналами, а не нашими ворогами".