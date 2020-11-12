Радник Єрмака опублікував в соцмережі заяву про звільнення заднім числом, а потім видалив її. Фото

Радник глави Офісу президента України Ігор Уманський опублікував фотографію своєї заяви про звільнення заднім числом, у якій вказане 12 жовтня.

Знімок він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, але пізніше відредагував пост (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У заяві на ім'я керівника апарату Офісу президента Олексія Дніпрова йдеться: "Прошу звільнити мене за власним бажанням".

Дата заяви вказана 12 жовтня, хоча про відставку Уманський оголосив 12 листопада. А на другому фото видно, що він пише заяву.

Також на дату звернули увагу в коментарях під публікацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник глави ОП Андрія Єрмака Ігор Уманський оголосив про свою відставку 12 листопада, після того, як Кабмін ввів карантин вихідного дня в Україні. "Карантин вихідного дня? Ок! Тоді – всі на вихід! І я почну перший", – прокоментував він своє рішення.

Подробиці радник Єрмака пообіцяв оприлюднити після того, як, як його заява приймуть.