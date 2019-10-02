Рада запустила велику приватизацію: у чому суть закону

Верховна Рада скасувала перелік заборонених до приватизації державних підприємств.

На засіданні народних депутатів у середу, 2 жовтня, був ухвалений у цілому законопроект №1054-1 "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", який набрав 250 голосів "за".

Документ містить два головні пункти, де в першому Рада скасувала список з об'єктами, які не можна приватизувати ще з 1999 року, зокрема транспортної інфраструктури, залізної, вугільної та енергетичної промисловості.

А другим пунктом депутати внесли зміни до Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна".

Заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа наголосила, що 90% у цьому списку складають малі об'єкти приватизації.

"До другого читання ми внесли запобіжники, які не дозволять відправити на банкрутство держпідприємства, які всі ці роки штучно накачувалися боргами. Ми вводимо мораторій на стягнення майна за борги та порушення справ про банкрутство на три роки", – пояснила нардеп від "Слуги народу" .

Увесь список:

Комітет узяв до уваги 13 правок із 25, які надійшли до другого читання. Згідно з текстом документа, Рада зобов'язала Кабмін за три місяці з моменту набуття законом чинності розібрати і подати на розгляд нардепів список стратегічних підприємств, в яких продаж контрольного пакета акцій буде неможливим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський у США розповів про запуск приватизації, закликавши бізнесменів "до участі в наших відкритих аукціонах".

Також президент звернув увагу на те, що найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроект про концесії, який дозволить залучити на прозорих і зрозумілих умовах інвестиції в інфраструктуру.

Раніше в команді президента заявляли, що великі державні компанії-монополісти потрібно розділяти і продавати по частинах.

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