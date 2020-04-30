Рада зробила перший крок до зменшення вдев'ятеро застави для кандидатів на місцевих виборах

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає зменшення розміру грошової застави для кандидатів у мери та кандидатів за виборчими списками партій обласних і міських рад.

За законопроєкт №2769 про внесення змін до ст.225 Виборчого кодексу України в першому читанні проголосували 248 народних депутатів.

Результат голосування за законопроєкт №2769 rada.gov.ua

Документ пропонує внести зміни в ст.225 Виборчого кодексу України та встановити розмір грошової застави для кандидатів у міські голови та виборчих списків партій у місцеві ради (обласні та міські) обсягом чотири мінімальні заробітні плати за кожні 90 тис. виборців.

У чинній редакції Виборчого кодексу розмір грошової застави розраховується з суми чотирьох розмірів мінімальних заробітних плат за кожні 10 тис. виборців.

Формула актуальна для:

кандидатів у мери в обласних центрах і містах з кількістю виборців від 90 тис. і більше;

для партій, місцеві організації яких будуть реєструвати свої списки до обласних рад, міських рад у обласних центрах і містах із кількістю виборців від 90 тис. і більше.

Згідно з пояснювальною запискою, наразі розмір грошової застави для реєстрації партійного списку в обласні ради становить від 1,28 млн грн (Чернівецька область) до 4,67 млн грн (Дніпропетровська область).

Водночас для кандидатів на пост мера Києва ця цифра сягає понад 4 млн грн, що перевищує навіть розмір застави для кандидатів на пост президента України (3 млн грн), і в 375 разів вища за середню зарплату по країні, наголошують автори документа.

На їхню думку, сума застави для кандидатів на місцевих виборах є надмірною та дискримінаційною.

Автори законопроєкту посилаються на рішення Конституційного суду України від 30 січня 2002 року, в якому йдеться про те, що розмір застави встановлюється залежно від майнової спроможності більшості населення країни. Порушення цієї вимоги може суттєво обмежити кількість претендентів на представницькі мандати, особливо від фінансово малозабезпечених партій і кандидатів у депутати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чинні зміни до Виборчого кодексу були внесені в січні 2020 року.

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