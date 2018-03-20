Рада заборонила носити зброю та вибухівку в держустанови

Верховна Рада дозволила військовослужбовцям Управління державної охорони не пропускати в будівлі державних органів особ зі зброєю і вибухівкою.

За прийняття законопроекту №8155 проголосували 263 депутати при мінімально необхідних 226. Зміни внесено до закону "Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб".

Зокрема, держохорона має право не допускати в будівлі, де працює Рада, президент, Кабінет міністрів та інші органи влади, осіб з холодною та вогнепальною зброєю, вибухівкою, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими речовинами та піротехнічними засобами.

Крім того, президенту України, спікеру ВР, Кабінету міністрів, голові Конституційного Суду та голові Верховного Суду рекомендовано видати акти про забезпечення правового режиму охорони.

Відповідно до закону "Про статус народного депутата", допускається обшук, затримання чи огляд особистих речей і багажу нардепа, його транспорту, жилого чи службового приміщення, якщо Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Рада підтрималапроект про збереження українських лісів.