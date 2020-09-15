Рада висловиться щодо Білорусі та розгляне допуск слідчих на Донбас: головні рішення 15 вересня

У вівторок, 15 вересня, Верховна Рада зібралася на чергове пленарне засідання, щоб розглянути проєкт постанови щодо ситуації в Білорусі та законопроєкт про допуск слідчих і прокурорів у зону ООС на Донбасі.

Всього до порядку денного внесено 25 питань, які опубліковано на сайті парламенту.

Одним із важливих питань стане проєкт постанови про Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь №3053а.

"Метою ухвалення Заяви є висловлення стурбованості щодо ситуації в Республіці Білорусь, яка склалася після проведення президентських виборів, що не були ні вільними, ні чесними, пройшли з численними суттєвими порушеннями... Мирні протести громадян, які стихійно почалися по всій країні, жорстко придушуються білоруською владою" , – йдеться в пояснювальній записці.

Також нардепи розглянуть законопроєкт №3984 про зміни до Закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях".

Документ пропонує передбачити, що в районі здійснення ООС буде допущено дізнавачів, слідчих і прокурорів. Допуск правоохоронців здійснюватиметься в порядку, визначеному Командувачем об'єднаних сил.

На порядок денний внесено невідкладний проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму і креативних індустрій" №3581.

У законопроєкті зазначено, що передбачено звільнення від податку на прибуток підприємств і ПДФО культурних грантів, наданих для проєктів і програм у сфері культури, туризму і в секторі креативних індустрій Також надано пільгову ставку ПДВ в 7% для більшої доступності театральних вистав і постановок, виставок тощо.

На повторний розгляд із пропозиціями від президента України винесено законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відчуження майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" №3640. Раніше гарант ветував ухвалення закону і відправив його на доопрацювання до ВР.

Пояснимо, що закон пропонував продовжити термін мораторію на відчуження житлового майна за прострочені валютні кредити громадян, зокрема іпотечні, до 1 січня 2022 року. Згідно з документом, житло не може бути відчужене у громадянина, якщо це єдине місце проживання, якщо загальна площа житла становить не більш ніж 140 кв. м. для квартири і 240 кв. м – для будинку.

Президент повернув проєкт закону на доопрацювання, вважаючи його занадто ліберальним і таким, що дозволяє боржникам ігнорувати умови кредитних договорів.

Крім того, депутати розглянуть проєкт постанови про Звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням №3835.

У документі сказано, що дефіцит питного водопостачання виник у зв'язку з аварійним станом споруд Другого Донецького водопроводу, споживачами води якого є міста Слов'янськ, Краматорськ (частково), Дружківка, Костянтинівка та інші населені пункти Слов'янського і Костянтинівського районів.

Ініціатори постанови звернулися до Кабміну з вимогою виділити гроші на капітальний ремонт і реконструкцію об'єктів Другого Донецького водопроводу.

Також парламентарії розглянуть проєкт постанови про зміни в складі Ради Національного банку України №4077. Документом пропонується звільнити Віру Ричаківську з посади члена Ради НБУ у зв'язку із закінченням терміну її повноважень, і замість неї призначити Василя Горбаля.

Ще в порядку денному важливим буде розгляд законопроєкту "Про розвідку" №2415д. У пояснювальній записці говориться, що буде визначено коло посадових осіб, які матимуть доступ до розвідданих, соціальні та юридичні гарантії для співробітників розвідувальних органів. Також документ визначає, які структури займаються розвідкою, хто ними керує, кому вони підкоряються і яким чином у них здійснюється цивільний контроль тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дасть змогу представникам малого та середнього бізнесу отримувати кредити під державні гарантії.

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