Рада відправила Рябошапку у відставку: як це було

Верховна Рада України ввечері 5 березня висловила недовіру і підтримала відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки на позачерговому пленарному засіданні парламенту.

За це рішення проголосували 263 нардепи, проти – 18, утрималися – 73 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За фракціями голоси розподілилися так: "Слуга народу" – 179, "Опозиційна платформа – За життя" – 36, "За майбутнє" – 15, "Довіра" – 16, позафракційні нардепи – 17.

Відзначимо, за те, щоб включити до порядку денного розгляд цього питання, проголосувало всього 279 нардепів, із них 207 "слуг".

Руслан Рябошапка під час своєї доповіді розповів про успіх Офісу генпрокурора під його керівництвом за три місяці: про справи, пов'язані з незаконною вирубкою лісу, закриттям грального бізнесу, справи проти керівництва нечесних банків, про вбивство активістки Катерини Гандзюк, що зрушила з місця, про те, що триває робота у справах Майдану, залучаються відповідальні за військові злочини на Донбасі.

28 років українська прокуратура була інструментом тиску і політичних репресій, була джерелом власного збагачення... Ми робимо реформу прокуратури, яка вже увійшла в історію. 729 прокурорів, які не пройшли тести, були звільнені. Вперше за 28 років прокурори відчули незалежність. Їм не дають незаконних вказівок. Ті, кого ми позбулися, хочуть повернутися і жити так, як жили ці 28 років. 28 років ця інституція не мала жодної довіри людей. 28 років прокуратура була джерелом власного збагачення для обраних. Як результат – олігархи в прокурорських погонах", – сказав Рябошапка.

За його словами, за три місяці було відкриття 1200 справ проти корупціонерів, майже 900 чекають на суд. Рябошапка заявив, що "ми не втратили жодної справи".

"Я не став нічиїм слугою. Я був і залишаюся незалежним. А незалежного прокурора можна тільки звільнити. Тому я йду. Але я йду для того, щоб повернутися", – заявив Рябошапка і пішов із залу засідань під крики "Ганьба!".

Руслан Рябошапка в Раді 5 березня

Руслан Рябошапка виступив у Раді

Зі свого боку один з авторів проєкту постанови Максим Бужанський, представник "Слуги народу", член комітету з питань правоохоронної діяльності під час своєї доповіді заявив, що "в країні немає генпрокурора України". Він заявив, що Рябошапка "покриває злочинців".

"Чому Свинарчук дивиться футбол не з-за ґрат? Тому що його покриває генпрокурор", – заявив Бужанський. Крім того, нардеп назвав Рябошапку "порожнім місцем": "Ніхто не тільки не сидить, але і не ходить на допити".

Максим Бужанський виступив проти Рябошапки

Крім того, виступили й інші народні депутати. Так, співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко сказала, що Бужанський заявив про політичний характер ситуації. Від "Голоса" сказали, що зняття Рябошапки – це "російський слід". А нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин сказав, що голосування за відставку генпрокурора – "це знак того, чи є Україна суверенною державою, чи ні".

Нагадаємо, відставку Рябошапки 5 березня ухвалив комітет із питань правоохоронної діяльності Верховної Ради. Рішення підписав його голова, депутат від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський.

Відставка Рябошапки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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