Рада відмовилася звільняти главу Міноборони Полторака

Верховна Рада України відмовилася звільнити главу Міністерства оборони Степана Полторака, який займає цю посаду з 2014 року.

Депутати на засіданні 6 червня не підтримали подання президента України Володимира Зеленського, яким пропонувалося відправити главу відомства у відставку.

Проти звільнення висловлювалися, зокрема, глава РПЛ Олег Ляшко і голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак. Також пропозицію не підтримали в БПП.

"Ми готові розглядати подання на призначення міністра оборони (а не звільнення. – Ред). Фракція не підтримуватиме звільнення без одночасного призначення глави міністерства", – заявив Бурбак.

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На засіданні також розглядалися питання звільнення глави МЗС Павла Клімкіна та глави СБУ Василя Грицака. Самі вони в залі парламенту не були присутні.

За звільнення були тільки 67 депутатів, загалом же голосування було проігноровано – 167 парламентаріїв не голосували.

Голосування за відставку Полторака

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Як писав OBOZREVATEL, Полторак заявив про свою відставку в день інавгурації президента України Володимира Зеленського, 20 травня. Він попросив нового главу держави звільнити його.

30 травня Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави Служби безпеки України Василя Грицака.

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