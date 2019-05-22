Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про вибори

Верховна Рада в середу, 22 травня, відмовилася розглядати законопроект президента Володимира Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

Так, парламент не включив документ до порядку денного сесії. Його підтримали тільки 92 парламентарі за необхідних 226 (щоб подивитися поіменне голосування, проскрольте до кінця сторінки).

Після цього спікер Ради Андрій Парубій закрив засідання, наступне відбудеться 28 травня.

У команді Зеленського відзначили, що через бойкот Ради позачергові вибори можуть пройти за старим законодавством, тобто за змішаною виборчою системою. При цьому зізналися: у них є кілька планів подальшого розвитку ситуації.

Зазначимо, що Володимир Зеленський в своєму законопроекті пропонує (детальніше читайте тут ):

скасування мажоритарної системи

перехід до пропорційної системи із закритими списками

зниження прохідного бар'єру з 5% до 3%.

Так, від фракції БПП за проголосували 17 нардепів, проти — 15. "Народний фронт" — 2 за, проти — 27, позафракційні — 22 за, проти — 0, "Опозиційний блок" — 19 за, проти — 0, "Відродження" — 0 за, проти — 6, "Самопоміч" — 17 за, проти — 0, "Батьківщина" — 15 за, проти — 0, "Воля народу" — 0 за, проти — 5, Радикальна партія — 0 за, проти — 15.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

21 травня він провів зустріч із главами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів у Раду.

Цього ж дня він підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!