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/Політика

Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про вибори

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Верховна Рада в середу, 22 травня, відмовилася розглядати законопроект президента Володимира Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

Так, парламент не включив документ до порядку денного сесії. Його підтримали тільки 92 парламентарі за необхідних 226 (щоб подивитися поіменне голосування, проскрольте до кінця сторінки).

Після цього спікер Ради Андрій Парубій закрив засідання, наступне відбудеться 28 травня.

Рада відмовилася розглядати законопроект про вибори: що далі

Рада відмовилася розглядати законопроект про вибори: що далі

У команді Зеленського відзначили, що через бойкот Ради позачергові вибори можуть пройти за старим законодавством, тобто за змішаною виборчою системою. При цьому зізналися: у них є кілька планів подальшого розвитку ситуації.

Зазначимо, що Володимир Зеленський в своєму законопроекті пропонує (детальніше читайте тут ):

  • скасування мажоритарної системи

  • перехід до пропорційної системи із закритими списками

  • зниження прохідного бар'єру з 5% до 3%.

Так, від фракції БПП за проголосували 17 нардепів, проти — 15. "Народний фронт" — 2 за, проти — 27, позафракційні — 22 за, проти — 0, "Опозиційний блок" — 19 за, проти — 0, "Відродження" — 0 за, проти — 6, "Самопоміч" — 17 за, проти — 0, "Батьківщина" — 15 за, проти — 0, "Воля народу" — 0 за, проти — 5, Радикальна партія — 0 за, проти — 15.

Рада відмовилася розглядати законопроект про вибори: що далі
Рада відмовилася розглядати законопроект про вибори: що далі
Рада відмовилася розглядати законопроект про вибори: що далі
Рада відмовилася розглядати законопроект про вибори: що далі
Рада відмовилася розглядати законопроект про вибори: що далі
Рада відмовилася розглядати законопроект про вибори: що далі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
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Lit Anatoli
Lit Anatoli
Увы, ,,переход к пропорциональной системе с закрытыми списками,, , что предложил Зеленский - это надувательство народа. Списки должны быть открыты, народ должен знать, за кого голосует!
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Парубий, Ляшко, Блок Петра Порошенко - единственные смелые и ответственные депутаты в Верховной Раде Украины, понимающие, что если Законодательная Власть Украины не даст сейчас в рыло зарвавшемуся дебильному клоуну-президенту Зеленскому, то завтра в Верховной Раде, Правительстве, Генпрокуратуре, Генштабе, Минобороне, СБУ, в аппарате президента, а также Главами регионов - будут сидеть Путинские пророссийские тайные агенты Кремля, маскирующиеся под "слуг народа" и тогда пойдет плясать Украина под дудку Путина.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Pcheluha Zzz Pcheluha, получается что надо грабить страну, иначе Путин придет.... Ты что, дебил?
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Матвеев Тимур
Матвеев Тимур
Pcheluha Zzz Pcheluha, Бля-ь вы уже надоели со своим Путиным у вас что мания такая? Вами будут командовать и руководить Беня и Ко
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Марченко Юра
Марченко Юра
Что то там в Раде никто мозгов не имеет, одни порохоботы ,Зе введи войска!
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