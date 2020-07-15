Рада відклала створення нових районів в Україні

Верховна Рада відклала розгляд проэкту постанови про створення і ліквідації районів у Україні.

Про це повідомив глава партії "Слуга народу" Олександром Корнієнко, передає OBOZREVATEL.

"У нас є пропозиція сьогодні з порядку денного забрати №3650 (про ліквідацію і створення нових районів – Ред.)", – зазначив політик.

Нардеп з "ГОЛОСИ" Роман Лозинський додав, що спершу будуть голосувати за зміни до Бюджетного кодексу.

"І це хороша новина, тому що це перший крок для того, щоб не утискати громади і не маніпулювати громадами з районного рівня, розподіляючи ресурси в Офісі президента, залишаючи все під контролем Києва", – цитує слова політика його пресслужба.

Як повідомляв OBOZREVATEL 15 липня під ВРУ зібралися представники Асоціації міст України з різних регіонів, обурені можливим районуванням областей.