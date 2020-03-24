Рада терміново збереться на позачергове засідання: названо дату

У четвер, 26 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України.

Але перед цим відбудеться зустріч фракції "Слуга народу". Про це у Телеграм-канал повідомив нардеп із СН Олександр Качура.

При цьому український журналіст Роман Кравець у своєму телеграм-каналі додав, що багато депутатів (особливо старшого віку) не хочуть збиратися у залі. За його словами, політики розглядали можливість проведення засідання по відеозв'язку або взагалі на стадіоні.

ВР України

"Але для того, щоб провести засідання в іншому місці або по відеозв'язку – їм все одно потрібно зібратися в будівлі Ради і проголосувати за законопроєкти, які дозволили б проводити засідання, не перебуваючи в сесійній залі. Словом, все одно доведеться збиратися на Грушевського, як би депутати цього не хотіли", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що Верховна Рада збереться на позачергове засідання, де голосуватиме за введення надзвичайного стану і пакет економічних законів через коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада через введений в країні карантин до 3 квітня працюватиме в комітетах, без пленарних засідань.

При цьому спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що ВР не закриватиметься на карантин.

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